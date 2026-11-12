Una línea industrial de fabricación de componentes para automóviles, en una imagen ilustrativa sobre los ajustes de producción de Audi en Puebla.

Audi México aplicó a comienzos de noviembre un esquema de vacaciones masivas y paro técnico en su planta de San José Chiapa, Puebla, según informó el sindicato Sitaudi a Municipios Puebla. La medida alcanzó a los tres turnos de la fábrica, aunque algunas áreas mantuvieron actividades para cubrir necesidades operativas.

El ajuste se produce en un contexto de menor actividad productiva y de cambios en la organización de los turnos. La planta fabrica el Audi Q5 y cuenta con más de 5,000 trabajadores, según la información oficial de la compañía.

Audi redujo la actividad en su planta de Puebla

El 3 de noviembre, Audi programó vacaciones para buena parte de sus trabajadores en los tres turnos. No obstante, algunas áreas continuaron trabajando, entre ellas Prensas, Carrocerías, Pintura, Logística y Montaje.

Los empleados que ya habían agotado sus días de vacaciones fueron incluidos en el esquema de paro técnico. El sindicato no precisó qué porcentaje del salario recibirán durante la suspensión.

Durante los días previos también hubo actividades especiales de mantenimiento, vigilancia y soporte. Según Intolerancia Diario, algunos trabajadores convocados para esas tareas recibieron pagos del 200% por realizar sus funciones durante días de descanso.

Tecnología y robótica aplicada a la industria automotriz, en una imagen ilustrativa sobre el proceso de producción en las fábricas de vehículos. Pixabay

¿Por qué Audi está aplicando estos cambios?

La planta de San José Chiapa lleva meses atravesando ajustes en su producción. El sindicato de Audi ya había advertido durante 2026 sobre la frecuencia de los paros técnicos y señaló como factores la menor disponibilidad de componentes, los problemas en la cadena de suministro y la reducción de la demanda.

El impacto se ha reflejado en la organización de los turnos. Durante el año se implementaron esquemas en los que determinados turnos dejaron de operar con normalidad mientras otros continuaron con sus actividades.

La situación también está relacionada con el contexto de la industria automotriz internacional y con la mayor competencia de fabricantes chinos en distintos mercados. Se suma a otras armadoras con menor producción, como Nissan y Mazda. Aun así, Audi mantiene la producción del Q5 en Puebla y no ha anunciado el cierre de la planta.

¿Qué pasará con los trabajadores y qué cambia en 2027?

La aplicación de vacaciones y paro técnico no implica, de acuerdo con la información disponible, un cierre definitivo de las instalaciones. Se trata de medidas temporales destinadas a ajustar la operación de la fábrica.

Según la programación sindical, la producción retomaba su actividad habitual del miércoles 4 al viernes 6 de noviembre, con la reincorporación de los tres turnos.

El sindicato también describió durante el año mecanismos para mantener los puestos de trabajo en un contexto de menor producción. En enero, por ejemplo, explicó que Audi mantenía activos determinados turnos y utilizaba periodos de descanso en otros para evitar despidos.

La situación coincide con una modificación de la jornada laboral prevista para el próximo año. Audi México informó que desde el 1 de enero de 2027 reducirá de 48 a 46 horas semanales la jornada de sus trabajadores, según Municipios Puebla.

La empresa aseguró que este cambio no supondrá una reducción de salarios ni de prestaciones. La modificación forma parte del proceso de reducción gradual de la jornada laboral en México, que contempla alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Pese a los ajustes, Audi mantiene la producción del Q5 en San José Chiapa, que según la compañía es la planta más reciente del Grupo Audi. La fábrica comenzó a operar en 2016 y desde allí se envía el Q5 a distintos mercados internacionales.