A través de la red social X se viralzó un posteo que cuenta la experiencia de una usuaria a través del sistema de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con la leyenda “INACTIVA POR DEFUNCIÓN”.

En una cadena de posteos, la usuaria @jesibon afirmó: “¿Y tienes una buena relación con tu padre? —Una vez al mes, descargo su CURP para verificar si sigue vivo".

A los pocos días compartió en la plataforma la captura de pantalla con la CURP en estado de “Inactiva por defunción”. Por lo que se puede inferir que se enteró de la muerte de su padre gracias a la CURP.

Qué significa la CURP “INACTIVA POR DEFUNCIÓN”

La leyenda “INACTIVA POR DEFUNCIÓN” significa que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (DGRNPI) recibió el registro del fallecimiento de una persona y generó la constancia correspondiente.

El procedimiento para consultar el documento es gratuito y se realiza en línea a través del portal del Gobierno de México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según el instructivo normativo de la CURP, el documento queda disponible para consulta en los portales oficiales.

La clave no se elimina ni se da de baja: se inactiva automáticamente cuando el Registro Civil incorpora el acta de defunción a la plataforma nacional. Por esta razón, no es necesario acudir a un módulo de CURP para solicitar directamente su inactivación.

¿Cómo consultar el estado de una CURP en México?

Para verificar el estado de una CURP, cualquier persona puede ingresar al portal oficial del Gobierno de México: www.gob.mx/curp. La consulta es gratuita y permite buscar el documento mediante la clave de 18 caracteres o con los datos personales de su titular.

El procedimiento para revisar la constancia es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial: abrir abrir gob.mx/curp Elegir el tipo de búsqueda: ingresar la CURP si se conoce o seleccionar la opción de datos personales. Capturar la información: proporcionar nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa de nacimiento, según corresponda. Realizar la consulta: completar la verificación solicitada y presionar el botón de búsqueda. Revisar el resultado: comprobar los datos de la persona y descargar la constancia disponible.

La Secretaría de Gobernación señala que el trámite de consulta e impresión es gratuito y puede realizarse en línea.

El posteo viral en X sobre la constancia de CURP "inactiva por defunción". Captura de pantalla X

¿Qué hacer si aparece la leyenda de defunción por error?

Aunque la inactivación se realiza de manera automática, el instructivo normativo contempla una excepción: la CURP puede volver a activarse si fue inactivada por un error en la información del acta de defunción o si el registro corresponde a otra persona.

El caso compartido por Jésica en redes sociales puso en circulación una situación que puede consultarse directamente en los sistemas oficiales.

La CURP permite verificar la información registrada, aunque la leyenda debe entenderse dentro del procedimiento administrativo de incorporación de defunciones y no como un mecanismo independiente de notificación familiar.