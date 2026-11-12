El eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027 formará un anillo de fuego alrededor de la Luna y tendrá una duración central de 7 minutos y 51 segundos.

El calendario astronómico de 2027 tendrá un espectáculo destacado: un eclipse solar anular que ocurrirá el sábado 6 de febrero de 2027 y formará el llamado anillo de fuego, un fenómeno que se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no alcanza a cubrirlo por completo y deja visible un borde luminoso alrededor de su silueta.

De acuerdo con las predicciones publicadas por la NASA, el eclipse alcanzará su punto máximo a las 16:00 horas del Tiempo Universal Coordinado (UT) y tendrá una duración central de 7 minutos y 51 segundos. Su franja de anularidad tendrá un ancho de 282 kilómetros, mientras que el punto de máxima ocultación se ubicará en las coordenadas 31,3 grados de latitud sur y 48,5 grados de longitud oeste.

El fenómeno también podrá observarse de manera parcial desde otras regiones que queden dentro de la zona de visibilidad del eclipse. La imagen cartográfica de la NASA muestra su recorrido sobre el hemisferio sur, con la trayectoria central atravesando el océano Atlántico y zonas próximas a Sudamérica como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y en el continente de África. La visibilidad del anillo completo, sin embargo, estará limitada a quienes se encuentren dentro de la estrecha franja de anularidad.

La NASA estima que la franja de anularidad del eclipse solar de febrero de 2027 tendrá 282 kilómetros de ancho y atravesará regiones del hemisferio sur. Shutterstock

Calendario de eclipses: los cinco fenómenos astronómicos que habrá en 2027

La NASA tiene previstos cinco eclipses durante 2027: dos solares y tres lunares. Los acontecimientos se distribuirán entre febrero y agosto, con dos fenómenos destacados para quienes siguen los movimientos del Sol y la Luna. El calendario astronómico contempla las siguientes fechas:

6 de febrero de 2027: eclipse solar anular.

20 de febrero de 2027: eclipse lunar penumbral.

18 de julio de 2027: eclipse lunar penumbral.

2 de agosto de 2027: eclipse solar total.

17 de agosto de 2027: eclipse lunar penumbral.

De esta manera, febrero abrirá la temporada con dos eclipses, mientras que agosto concentrará otros tres acontecimientos. El segundo eclipse solar del año, previsto para el 2 de agosto, será total, a diferencia del fenómeno anular de febrero.

El punto de máxima ocultación del eclipse solar anular estará en el océano Atlántico Sur, en las coordenadas 31,3° sur y 48,5° oeste. NASA

Eclipse solar del 6 de febrero de 2027: recorrido, duración y características

El eclipse del 6 de febrero pertenece a la categoría de los solares anulares. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero, debido a su distancia respecto del planeta, no logra cubrir completamente el disco solar. Como resultado, queda visible un anillo luminoso alrededor de la Luna, conocido popularmente como anillo de fuego.

Según las estimaciones de la NASA, el acontecimiento tendrá una magnitud de 0,92811 y una duración central de 7 minutos y 51 segundos. Su franja de anularidad alcanzará los 282 kilómetros de ancho, una medida que corresponde a la extensión transversal del recorrido, no a la distancia total que recorrerá el eclipse. Estos son los principales datos publicados por la agencia espacial:

Fecha: sábado 6 de febrero de 2027.

Máximo eclipse (UT): 16:00 horas.

Máximo eclipse (TD): 16:00:48 horas.

Duración central: 7 minutos y 51 segundos.

Magnitud del eclipse: 0,92811.

Ancho de la franja de anularidad: 282 kilómetros.

Punto de máxima ocultación: 31,3° de latitud sur y 48,5° de longitud oeste.

Altitud del Sol: 73 grados.

Serie Saros: 131, miembro 51 de un total de 70.

En cuanto a su ubicación, el mapa de visibilidad publicado por la NASA muestra que la trayectoria de anularidad atravesará el hemisferio sur, desde las inmediaciones de Sudamérica hacia el océano Atlántico Sur y en dirección al continente africano. El punto de máxima ocultación estará sobre el Atlántico, frente a la costa sur de Brasil.

Es importante distinguir entre la visibilidad del eclipse anular y la del eclipse parcial: el anillo de fuego únicamente podrá apreciarse desde los lugares comprendidos en la franja central, mientras que otras regiones dentro del área de penumbra podrán observar cómo la Luna cubre parcialmente el Sol. El fenómeno no será visible desde México, por lo que no podrá contemplarse el anillo de fuego desde el territorio nacional.

La NASA también explica que este acontecimiento forma parte de la serie Saros 131, un sistema que agrupa eclipses con geometrías similares. La agencia señala que el ciclo de Saros tiene una duración aproximada de “6585,3 días (18 años, 11 días y 8 horas)”.

Esto significa que los eclipses pertenecientes a una misma serie vuelven a presentar configuraciones semejantes después de ese intervalo, aunque no necesariamente se observan desde los mismos lugares de la Tierra.

El eclipse del 6 de febrero no será visto desde México

La NASA publica sus predicciones en Tiempo Universal Coordinado (UT), por lo que las 16:00 horas corresponden a ese estándar internacional y no a la hora local de cada país. Para México, la conversión al horario del centro del país sería a las 10:00 horas, aunque el eclipse no tendrá visibilidad desde el territorio mexicano.

Para observar cualquier eclipse solar desde las regiones donde será visible, es indispensable utilizar gafas especiales para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2. No se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera cuando la Luna cubra una parte importante de su superficie, ni utilizar lentes de sol convencionales.