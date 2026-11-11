SCJN determinó que es procedente condenar al progenitor al pago de la pensión desde el nacimiento y recordó que el interés superior de la niñez obliga a que todas las decisiones judiciales que involucren a menores prioricen su desarrollo integral.

El 8 de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció por unanimidad que el padre biológico conserva la obligación de pagar una pensión alimenticia a sus hijos, incluso cuando un tercero, como el abuelo materno, los haya reconocido de forma legal.

Durante la sesión del Pleno de ese miércoles, el máximo tribunal revocó una resolución de un Tribunal Colegiado que había considerado que la obligación alimentaria del padre biológico estaba cubierta, debido a que el abuelo materno había proporcionado apoyo económico a la menor desde sus primeros años de vida.

El hecho de que un abuelo u otra persona se haga cargo de los gastos del menor no libera al progenitor de su responsabilidad ni elimina las deudas alimentarias acumuladas.

Los ministros establecieron que el pago de alimentos, incluidos los correspondientes a periodos anteriores, no constituye una sanción ni tiene una finalidad punitiva. Por el contrario, se trata de una obligación jurídica que no puede ser sustituida, renunciada ni condicionada al apoyo que otros familiares decidan proporcionar.

En ese sentido, el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías determinó que el incumplimiento del padre biológico no puede justificarse por la solidaridad o la intervención de otros integrantes de la familia , ya que la responsabilidad de garantizar la manutención corresponde al progenitor.

SCJN establece criterios para calcular la pensión alimenticia retroactiva

La Suprema Corte también fijó una serie de aspectos que los jueces deberán evaluar al momento de determinar el monto de los alimentos retroactivos.

Entre los puntos que deberán considerar se encuentran:

Conocimiento del embarazo o nacimiento: analizar si el padre biológico sabía que esperaba un hijo o si tuvo conocimiento de su nacimiento.

Conducta del progenitor: valorar si actuó de buena o mala fe frente a su responsabilidad de proporcionar alimentos.

Imposibilidad de cumplir: el padre señalado como deudor alimentario deberá demostrar que no contaba con las condiciones necesarias para cumplir con esa obligación.

El Pleno también aclaró que el reconocimiento legal realizado por otro familiar, en este caso el abuelo materno, constituye una medida legítima de protección hacia el menor y no debe interpretarse de manera negativa.

Sin embargo, esa actuación no puede convertirse en un argumento para liberar al padre biológico de sus responsabilidades ni para transferir a otra persona una obligación que legalmente le corresponde.

Asimismo, la Corte señaló que el importe de la pensión retroactiva deberá establecerse de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomando en cuenta tanto la capacidad económica del progenitor como las necesidades del hijo.

¿Qué incluye el derecho de alimentos según la Suprema Corte?

El proyecto aprobado por la SCJN establece que el derecho a recibir alimentos no se limita únicamente a la entrega de dinero, sino que abarca los recursos y cuidados necesarios para garantizar el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Esto comprende las necesidades materiales, educativas y formativas, así como las acciones de cuidado indispensables para asegurar condiciones de vida dignas y adecuadas durante la infancia.