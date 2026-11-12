Actualmente hay dos movimientos migratorios en el sur de México, aunque uno de ellos ya fue desarticulado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves 12 de noviembre de 2026 a las presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Gobierno mexicano detenga las caravanas migrantes que avanzan por el territorio nacional hacia la frontera norte.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum afirmó que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera con Estados Unidos desde el regreso de Trump al Gobierno y explicó que las autoridades mexicanas buscan informar a los migrantes sobre las dificultades para ingresar al país vecino.

Actualmente hay dos movimientos migratorios en el sur de México, aunque uno de ellos ya fue desarticulado. El Gobierno mexicano sostiene que brinda información y alternativas a las personas que integran estas caravanas.

Atención: qué dijo Sheinbaum sobre las caravanas migrantes

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas buscan persuadir a los integrantes de las caravanas para que consideren otras opciones, debido a que no podrían cumplir su objetivo de ingresar a Estados Unidos.

La presidenta aseguró que México proporciona información sobre las condiciones de la frontera y ofrece alternativas para quienes quieran regresar a sus países de origen o permanecer en territorio mexicano bajo determinadas condiciones.

“Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte. Hay dos caravanas en este momento. Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad”.

Sheinbaum agregó que el Gobierno mexicano también trabaja para facilitar retornos seguros a los países de origen de los migrantes que decidan abandonar la ruta hacia Estados Unidos.

“Desde que llegó el presidente Trump al gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", aseguró Sheinbaum. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La mandataria también descartó que las autoridades mexicanas vayan a utilizar la fuerza contra los grupos migratorios.

“Hay mucha experiencia del Instituto Nacional de Migración y de todas las instituciones, incluso de la Guardia Nacional también, no como una acción de represión o violenta, sino de acompañamiento para poder informar a las personas que vienen de la caravana.”

¿Cuántas caravanas migrantes hay actualmente en México?

Hasta este jueves, se reportan dos movimientos migratorios en el sur del país. Uno de ellos corresponde a la caravana denominada “Dios con Nosotros”, que se encuentra en Chiapas y salió desde San Pedro Sula, Honduras.

Los primeros integrantes ingresaron a México entre el 7 y el 8 de noviembre, mientras que otro grupo llegó el 11 de noviembre.

La segunda caravana, denominada “Fe y Esperanza 2”, llegó a Oaxaca a comienzos de noviembre, pero posteriormente fue desarticulada.

La situación se produjo después de que Trump reclamara públicamente al Gobierno mexicano que detuviera estos movimientos migratorios. El mandatario estadounidense advirtió que, si México no actuaba, duplicaría inmediatamente los aranceles aplicados al país.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó: “México debe detenerlos, ahora, y si no lo hacen, los aranceles sobre México serán inmediatamente duplicados”.

El presidente estadounidense también calificó el desplazamiento de migrantes como una “invasión” y sostuvo que su Gobierno no permitirá el ingreso de estas personas a Estados Unidos.

Con información de EFE