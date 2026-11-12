El criterio no habilita el embargo indiscriminado de todas las cuentas Afore.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio obligatorio que permite embargar excepcionalmente recursos de determinadas cuentas de ahorro para el retiro cuando sean necesarios para garantizar el pago de pensiones alimenticias a favor de menores .

La decisión prioriza el derecho alimentario de la niñez frente a la protección de estos recursos, sin eliminar las condiciones legales que resguardan el ahorro pensionario.

La jurisprudencia 1a./J. 250/2025 (11a.), con registro digital 2031092, fue aprobada por la Primera Sala el 13 de agosto de 2025 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 29 de agosto del mismo año. Su aplicación obligatoria comenzó el 1 de septiembre de 2025 .

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre el embargo de los recursos de retiro?

La resolución deriva del amparo en revisión 652/2024, en el que una persona solicitó embargar la cuenta individual del deudor alimentario para cubrir las pensiones vencidas de su hijo menor de edad.

El obligado únicamente había pagado cuatro mensualidades de la pensión provisional y desatendió los requerimientos judiciales posteriores.

La Primera Sala interpretó que la inembargabilidad prevista en el artículo 79, párrafo tercero, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro no es absoluta frente a los derechos alimentarios de la niñez .

Para llegar a esta conclusión, consideró que la legislación también permite que un trabajador desempleado disponga excepcionalmente de una parte de sus recursos de retiro, por lo que esos mismos fondos pueden utilizarse, bajo determinadas condiciones, para garantizar los alimentos de sus hijos.

La resolución se refiere específicamente a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y a las aportaciones voluntarias. SCJN

¿Qué condiciones deben cumplirse para embargar una cuenta Afore?

La SCJN precisó que el embargo es excepcional y debe respetar límites específicos . Antes de ordenar la medida, el juzgador deberá verificar que el deudor alimentario realmente se encuentra desempleado y que no tiene otros bienes con los cuales cubrir la obligación.

Además, el procedimiento debe seguir un orden y respetar los montos máximos previstos en la legislación. Los parámetros que fijó la Primera Sala se establecieron en el caso de un trabajador al servicio del Estado, con base en la Ley del ISSSTE. Entre las condiciones establecidas por la Primera Sala se encuentran:

Comprobar el desempleo: el juez debe verificar, incluso de oficio, que el deudor no tiene una relación laboral vigente y carece de otros bienes para pagar la pensión.

Embargar primero las aportaciones voluntarias: estos recursos son inembargables hasta el equivalente a 20 veces el salario mínimo elevado al año; únicamente puede embargarse el excedente.

Recurrir después a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez: si no existen aportaciones voluntarias o el excedente ya se agotó, puede embargarse esta subcuenta dentro de los límites legales.

Respetar el monto máximo: el embargo de la subcuenta de retiro no puede superar la cantidad menor entre 75 días del sueldo básico del trabajador en los últimos cinco años o el 10% del saldo de esa subcuenta.

Garantizar el pago de los alimentos: el juez debe instruir al ISSSTE o a la Afore correspondiente para que suministre semanalmente el monto indispensable para la subsistencia del menor, hasta que el deudor consiga empleo o se agoten los recursos legalmente disponibles.

La jurisprudencia establece una excepción específica para garantizar las pensiones alimenticias de menores de edad, bajo condiciones que deben ser verificadas por el juzgador y con límites sobre los montos que pueden utilizarse.