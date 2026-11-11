Por fallas en su red eléctrica, SEMOVI pausa emisión de licencias y control vehicular durante cuatro días en la Ciudad de México

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) anunció que suspenderá temporalmente sus servicios presenciales de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana. Esta interrupción temporal aplicará del 14 al 17 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades capitalinas del Gobierno de la CDMX, la medida busca garantizar la adecuada atención posterior. La dependencia aclaró mediante un aviso oficial: “La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informa que del 14 al 17 de noviembre del presente año, se suspenderán los servicios de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana”.

Del 14 al 17 de noviembre no habrá atención en módulos de SEMOVI debido a mantenimiento eléctrico en Álvaro Obregón 269. SEMOVI

Motivos del cierre e impacto operativo

La pausa en los servicios responde directamente a intervenciones en el suministro de energía de sus instalaciones centrales. Específicamente, el organismo puntualizó que “la suspensión se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede ubicado en Álvaro Obregón 269, colonia Roma, que afectarán la operación de los sistemas necesarios para dichos trámites”.

Debido a estas reparaciones técnicas, las distintas plataformas informáticas indispensables para procesar expedientes y expedir plásticos quedarán totalmente inhabilitadas durante dicho periodo. Por este motivo, se solicita a los usuarios tomar precauciones y evitar acudir a los centros presenciales durante los cuatro días programados para la pausa.

Módulos de atención ciudadana de SEMOVI reanudarán expedición de trámites el miércoles 18 de noviembre tras obras en su sede. SEMOVI

Fecha de reanudación y recomendaciones

Los conductores podrán retomar sus trámites de forma habitual una vez concluidas las labores de mantenimiento en la sede. La autoridad confirmó el regreso al señalar: “Se prevé reanudar todos los servicios el miércoles 18 de noviembre”.

La dependencia capitalina agradeció de antemano la paciencia de la ciudadanía frente a este inconveniente técnico. Asimismo, “la SEMOVI agradece la comprensión de la ciudadanía e invita a consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de los servicios”.