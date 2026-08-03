La Licencia de Conducir Permanente Tipo A se establece en 2026 como una opción para automovilistas particulares que poseen antecedentes ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, SEMOVI.

Gracias a la alta demanda registrada desde su implementación, los automovilistas particulares tienen la oportunidad de solicitar la Licencia de Conducir Permanente en la Ciudad de México. Según la información oficial de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el Gobierno de la Ciudad de México, el proceso inicia a través de las plataformas digitales oficiales y culmina de forma presencial para la entrega del plástico físico o la aplicación de evaluaciones.

Licencia de Conducir Permanente 2026: quiénes, cómo y cuándo podrán iniciar el trámite (foto: Gobierno de CDMX).

¿Quiénes pueden obtener la Licencia Permanente?

A diferencia de lo que suele creerse, el trámite no es exclusivo para quienes ya contaban con antecedente de licencia. Está dirigido a dos grupos de automovilistas particulares (habitantes de la CDMX o del Estado de México):

Conductores con antecedentes : aquellos que ya hayan contado con una Licencia Tipo A expedida por la SEMOVI en años anteriores.

Conductores de primera vez: personas que tramitan su licencia por primera vez, quienes podrán acceder al beneficio tras aprobar un examen teórico obligatorio de conocimientos del Reglamento de Tránsito.

Restricciones indispensables

Entre las condiciones indispensables, la autoridad señala de forma explícita: “NO tener sanciones por el programa Conduce sin Alcohol y no tener alguna sentencia relacionada con hechos de tránsito”.

Licencia de Manejar Definitiva 2026: quiénes, cómo y cuándo estarán habilitados para empezar el trámite (foto: Gobierno de CDMX).

Tampoco pueden acceder quienes hayan estado involucrados en accidentes causados por negligencia o irresponsabilidad que hayan derivado en lesiones o pérdida de la vida de terceros.

Asimismo, la SEMOVI aclara que la licencia permanente aplica exclusivamente para automóviles particulares (Tipo A). No es válida para motocicletas, en cuyo caso es imperativo gestionar la Licencia Tipo A1 o A2 según corresponda.

Guía paso a paso para completar el trámite en línea

Aunque el registro y la consulta de antecedentes son digitales, el procedimiento funciona bajo un modelo híbrido (en línea y presencial):

Cuenta Llave CDMX: el interesado debe ingresar al portal oficial (licenciapermanente.cdmx.gob.mx) e iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX. Generación de línea de captura: dentro del sistema, se capturan los datos, se verifica que no existan inhabilitaciones y se genera la línea de captura para el pago único de 1,500 pesos. Examen teórico (solo primera vez): si no cuentas con antecedente de licencia Tipo A en la capital, deberás acreditar una evaluación teórica sobre el Reglamento de Tránsito, la cual se puede agendar o realizar a través de los módulos habilitados (como PILARES, Utopías o macromódulos). Agendar cita y obtener el plástico: una vez acreditado el pago (que puede tardar hasta 72 horas en reflejarse) y aprobado el examen en caso de primera vez, se agenda una cita presencial en los módulos autorizados de la SEMOVI para la toma de fotografía, firma y entrega de la versión física en plástico.

Según el instructivo oficial, el pago se acreditará en un plazo máximo de 72 horas y tiene un costo único de 1,500 pesos.