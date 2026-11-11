De acuerdo con los dichos Carlos Slim, el trabajo debería continuar siendo la principal fuente de sustento económico de las personas, en lugar de depender cada vez más de las ayudas estatales.

El empresario Carlos Slim generó debate con una propuesta que cuestiona los modelos tradicionales de empleo y jubilación. Su planteo parte de la necesidad de adaptar ambos sistemas al aumento de la esperanza de vida y a los cambios demográficos, mediante un esquema laboral más flexible, aunque con una vida profesional más prolongada.

Entre sus principales propuestas, Slim plantea modificar la distribución de las horas de trabajo: establecer jornadas de hasta 12 horas diarias durante apenas tres días a la semana. Como contrapartida, considera necesario elevar la edad de jubilación hasta los 75 años, en lugar de mantener los límites actuales.

Carlos Slim propuso una reforma al sistema de pensiones de México para cambiar la edad de retiro y el presupuesto de los apoyos sociales. Shutterstock

Aunque no se trata de una idea nueva dentro de su discurso, la iniciativa vuelve a ganar relevancia en un escenario internacional en el que los sistemas previsionales enfrentan dificultades para garantizar su sostenibilidad financiera.

Sistema de retiro en México

En México, la edad de jubilación se sitúa actualmente en torno a los 65 años, mientras que la esperanza de vida supera los 75, una diferencia que, según el empresario, obliga a revisar las condiciones bajo las cuales las personas dejan de trabajar.

Desde su perspectiva, el aumento de la longevidad modificó las necesidades de los sistemas de pensiones. Cada vez más personas acceden a una jubilación y permanecen durante más años dentro del sistema, lo que incrementa los gastos tanto del sector público como de los fondos privados. Por eso, Slim considera que los modelos diseñados en épocas en las que la población vivía menos tiempo necesitan una actualización.

“Debe de trabajarse tres días, doce horas diarias, tres días para dar cabida a otras tres personas que trabajen los otros tres días y jubilarse a los 75 años, no a los 65 ni a los 60” , dijo en octubre de 2023 durante la XXVIII Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en España.

El empresario sostiene que prolongar la actividad laboral podría contribuir a reducir la presión económica sobre los sistemas previsionales y, al mismo tiempo, favorecer una mayor generación de ingresos.

Esta postura también está vinculada con los desafíos que enfrenta su propio grupo empresarial. En Telmex, una de sus compañías más importantes, el sistema de pensiones constituye una de las principales obligaciones financieras, debido a que la empresa mantiene compromisos previsionales con más de 40,000 jubilados, muchos de ellos incorporados bajo antiguos regímenes que contemplaban el retiro anticipado.

Defectos que ve Carlos Slim en el sistema de pensiones

Carlos Slim considera que los actuales esquemas de retiro resultan cada vez más difícil de sostener, especialmente en economías donde el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es limitado y persisten elevados niveles de pobreza. En ese contexto, advierte sobre la necesidad de encontrar alternativas que permitan equilibrar los recursos disponibles con las obligaciones de los sistemas de seguridad social.

Sin embargo, la iniciativa también despierta cuestionamientos entre especialistas y distintos sectores de la sociedad. Una de las principales críticas apunta a que retrasar la jubilación podría profundizar las desigualdades, sobre todo entre quienes desempeñan tareas exigentes, trabajan en condiciones precarias o no cuentan con las mismas posibilidades de mantenerse activos hasta edades avanzadas.

A esto se suman las dudas sobre las consecuencias de implementar jornadas de 12 horas, incluso cuando se concentran en menos días de la semana. Entre los aspectos que generan preocupación aparecen los posibles efectos sobre la salud, el descanso, la productividad y la conciliación entre la vida laboral y personal.