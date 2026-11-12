Reconocer su significado permite anticipar los cambios en las condiciones del camino y reducir los riesgos de accidentes.

La señal de tránsito amarilla con dos flechas verticales en direcciones opuestas, una hacia arriba y otra hacia abajo, tiene un significado importante para quienes circulan por calles y carreteras de México.

Identificada como SP-18, Doble sentido de tránsito, advierte sobre la proximidad de un tramo donde los vehículos circularán en ambos sentidos .

Su función es alertar a los conductores que transitan por una vialidad de un solo sentido para que anticipen el cambio en la circulación.

¿Qué significa la señal SP-18 de acuerdo con la Norma 034?

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, denominada Señalización y dispositivos viales para calles y carreteras, establece los requisitos generales para diseñar e implementar los señalamientos en las vías de jurisdicción federal, estatal y municipal de México.

El significado específico de la señal SP-18 se desarrolla en el Manual de señalización y dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras , documento complementario de referencia obligada para aplicar esta norma.

De acuerdo con sus especificaciones, indica a los conductores que circulan por un tramo de un solo sentido la proximidad de otro donde el tránsito se desarrolla en ambos sentidos.

El señalamiento se utiliza en vías urbanas e interurbanas y tiene un carácter preventivo.

Su objetivo es advertir sobre el cambio en las condiciones de circulación para que los automovilistas puedan reconocer el riesgo de encontrarse con vehículos que avanzan en dirección opuesta.

Encontrar la SP-18 significa que los conductores debe prestar atención a las condiciones del camino. Manual de Señalización de carreteras

¿Qué deben hacer los conductores cuando encuentran esta señal?

Al encontrar la señal SP-18, los conductores deben tener presente que la vialidad está próxima a cambiar de un solo sentido a doble circulación. No significa que puedan elegir libremente cualquiera de las dos direcciones, sino que deben anticipar la presencia de tránsito en sentido contrario y respetar la organización de los carriles .

El Manual también establece que, al comenzar el tramo de doble sentido, debe colocarse otra señalización específica: la SR-14a, Doble circulación, o la SR-14b, Doble sentido, cuando se trate de circulación en sentido inglés.

Entre los aspectos que deben tener en cuenta los automovilistas se encuentran:

Identificar el cambio de circulación: la señal SP-18 anticipa que se aproxima un tramo donde los vehículos transitarán en ambos sentidos.

Prestar atención a los vehículos que vienen de frente: el conductor debe considerar que encontrará circulación en dirección opuesta al avanzar.

Reconocer el inicio del tramo: la señal SR-14a o SR-14b indica el comienzo de la zona de doble circulación, según corresponda.

Respetar la señalización vial: es importante atender las indicaciones y la distribución de los carriles para evitar invadir el sentido contrario.

La señal SP-18 forma parte de los dispositivos preventivos establecidos para mejorar la seguridad vial en México.