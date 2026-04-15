El Servicio de Administración Tributaria, SAT, confirmó que las devoluciones de saldo a favor por ISR avanzan con rapidez y en montos millonarios. “Se han autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones”, informó la autoridad fiscal en su comunicado oficial. El SAT, organismo de control tributario que depende de la Secretaría de Hacienda precisó que quienes realicen su Declaración Anual 2025 podrán recibir su dinero en pocos días. “El promedio de tiempo en que se realizan las devoluciones es de tres días”, señaló el SAT, destacando la agilidad del proceso. El SAT detalló que estas devoluciones han beneficiado a 1 millón 591 mil 951 contribuyentes, quienes ya recibieron su saldo a favor tras cumplir con sus obligaciones fiscales mediante la presentación de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio 2025. La autoridad fiscal subrayó que el tiempo promedio de devolución es considerablemente menor al plazo legal establecido en el Código Fiscal de la Federación, que contempla hasta 40 días, lo que representa una mejora significativa en la eficiencia del servicio. El organismo de control tributario reiteró su compromiso de cumplir en tiempo y forma con los procesos de devolución, al tiempo que reconoció a las personas físicas que presentan correctamente su declaración y contribuyen al cumplimiento de las obligaciones fiscales en el país.