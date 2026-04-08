El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un llamado a las personas físicas para presentar su Declaración Anual 2025. A través de sus canales oficiales, el organismo destacó la importancia de utilizar sus herramientas digitales para facilitar el proceso. El trámite, que se realiza en línea, permite a los contribuyentes revisar información precargada y cumplir con sus obligaciones fiscales de manera más ágil. Además, contar con los datos actualizados puede evitar errores y posibles retrasos. El SAT recomienda verificar la información que aparece precargada en la declaración. Entre los datos más importantes se encuentran las retenciones realizadas durante el año. También es fundamental revisar las deducciones personales, ya que estas pueden impactar directamente en el resultado final. Un error en este apartado puede modificar el saldo a favor o en contra. En el caso de personas trabajadoras, la información de nómina también debe ser validada. Esto incluye ingresos y pagos reportados por el empleador. Una revisión completa permite detectar inconsistencias antes de enviar la declaración. De esta manera, se reducen riesgos de correcciones posteriores. El SAT pone a disposición herramientas digitales clave para completar la Declaración Anual, como la generación de contraseña y la actualización de la e.firma. Estas son indispensables para acceder al sistema y firmar el trámite. El organismo promueve su plataforma en línea como una opción rápida y segura, que permite realizar todo el proceso sin acudir de forma presencial. Además, ofrece un minisitio con guías y recursos para facilitar el cumplimiento fiscal.