El fondo de venture capital mexicano DILA Capital está por cerrar su quinto vehículo de inversión (Dila V), en un contexto de mercado más selectivo pero con apetito por activos robustos en industrias tradicionales. Joaquín Abal, socio principal de DILA Capital, dijo a El Cronista que su quinto fondo será de hasta u$s 120 millones de dólares. El fondo se encuentra a la mitad del proceso de levantamiento. Actualmente, DILA Capital sigue activo invirtiendo el capital remanente de Dila IV en rondas subsecuentes. Pese a los cambios en el ecosistema de venture capital y las startups, Abal dijo que en DILA Capital mantienen una estrategia similar a fondos anteriores, enfocándose en etapas seed y Serie A, con capacidad de acompañar a las empresas hasta Series B o C. El nuevo fondo de DILA Capital se está cerrando en medio de un panorama donde el número de rondas y el total de dólares recaudados disminuyeron considerablemente de forma secuencial y año tras año en las etapas ángel, semilla e iniciales, según datos de Crunchbase al primer trimestre de 2026. De los u$s 1.030 millones de dólares recaudados por las startups latinoamericanas en el primer trimestre, menos del 9% —o 92 millones— se recaudaron en las etapas ángel y semilla. Uno de los grandes cambios, que está moviendo la aguja del venture capital y de los modelos de negocio, es la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, a diferencia de otros fondos mexicanos, como Hi Ventures, que ha tomado un enfoque activo en invertir en modelos de negocio con IA, DILA Capital no invierte en IA por la tecnología en sí misma, sino como una herramienta para resolver problemas estructurales en Latinoamérica. “Creo que la región sigue teniendo una cantidad de ineficiencias estructurales en el acceso a servicios financieros, a salud, a la educación, en temas de infraestructura, tema de logística y demás. Con lo cual, la tesis sigue siendo la misma en el sentido de que buscamos a través de la tecnología resolver esos problemas”, dijo el inversionista. La IA para DILA Capital es un medio para resolver problemáticas en México y la región, no un fin. Abal dijo que están priorizando los modelos que den solución a las ineficiencias estructurales sobre el hype tecnológico. “No estamos invirtiendo en AI; estamos invirtiendo para solucionar los problemas estructurales de la región y esos problemas permanecen”, aseguró Abal. Abal identifica tres niveles de adopción de la IA en las startups: las nativas de IA, las que la usan para eficientizar su core y aquellas que la aplican para eficiencia operativa interna. Y aseguró que, cuando llega una startup de IA al fondo, se tiene que evaluar o comparar con las grandes startups en mercados como Estados Unidos, donde hay grandes compañías con muchos recursos y una ventaja estructural en distribución y que tienen la capacidad de entrar al segmento enterprise. En medio de este contexto, Abal concluye que el mercado de levantamiento de capital para fondos ha sido severo, lo que ha llevado a una consolidación donde sólo gestoras con historial (track record) probado están logrando levantar nuevos fondos. El principal del fondo que ha invertido en startups como iVoy, Incode, Crehana, FairPlay, Urbvan, Ben & Frank y Mattilda concluyó que en esta nueva etapa de venture capital desde Dila están explorando nuevas estrategias de liquidez, ya que se requiere de un nivel de sofisticación mayor para generar liquidez porque eso es lo que están exigiendo los los LPs (limited partners).