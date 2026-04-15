SilverBlue, administrador de activos especializado en financiamiento estructurado, adquirió los fondos de deuda privada Mezzanine México, previamente gestionados por Vector Partners. Tras la operación se consolida su plataforma de financiamiento mezzanine enfocada en empresas medianas mexicanas: SilverBlue Mezzanine Funds. El fondo forma parte de uno de los primeros vehículos de deuda privada estructurada en el país, lanzado en 2017 tras levantar más de MXN $2,000 millones de pesos con el respaldo de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, organismos financieros multilaterales y oficinas de gestión patrimonial familiar, explicó la empresa en un comunicado. Paralelo a la adquisición, la administradora de activos se encuentra estructurando un segundo fondo de deuda privada con un objetivo de levantamiento de MXN $4,000 millones de pesos. El nuevo vehículo estará dirigido a empresas con requerimientos de capital de entre MXN $80 y $300 millones de pesos, con estructuras financieras adaptadas a las necesidades de cada proyecto y un enfoque de largo plazo. El equipo administrador ha otorgado financiamiento a once proyectos de expansión de ocho empresas mexicanas en sectores estratégicos como retail, turismo, nearshoring, publicidad, alimentos, salud y purificación de agua. La compañía resaltó que dichas inversiones se dieron en un contexto en el que únicamente alrededor del 26% de las MiPyMEs cuenta con crédito activo, frente a economías como Chile y Colombia, donde el financiamiento al sector privado alcanza niveles cercanos o superiores al 100% del PIB. Tras la adquisición de los fondos, Rebeca Pizano Navarro, quien se desempeñaba como directora general del fondo en Vector Partners, se incorpora junto con su equipo a SilverBlue Mezzanine Funds. Con esto se espera dar continuidad a la gestión del vehículo y fortalecer la transferencia de conocimiento acumulado. La integración de Pizano asegura la consistencia en la estrategia de inversión y en la relación con inversionistas.