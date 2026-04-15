La posible eliminación de comisiones en gasolineras planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum está siendo analizada por Stori, que advirtió que estos cargos forman parte del modelo que permite sostener la operación de los pagos con tarjeta. Juan José Villaseñor, vicepresidente de la red de pagos globales en Stori, señaló que la empresa aún no cuenta con una postura definitiva sobre el tema, aunque reconoció su relevancia para el sector. “Es algo que estamos analizando porque ahorita lo único que puedo compartir es que cada vez que se hace una compra con tarjeta, ese intercambio es importante para nosotros porque es una manera también de poder sostener nuestra operación”, afirmó durante una conferencia de prensa. Añadió que la compañía se encuentra evaluando los posibles efectos antes de fijar una posición. “Sin duda más adelante podríamos dar una respuesta mucho más puntual”, dijo. El directivo también subrayó que, pese al crecimiento de los pagos digitales, el uso de efectivo sigue siendo relevante en el país, lo que ha obligado a las empresas a adaptarse a ambos esquemas. “Más del 90% de pagos se hacen por SPEI, pero todavía hay mucha gente que usa efectivo”, explicó. Más allá del debate sobre comisiones, Villaseñor destacó que uno de los principales desafíos para las fintech no es otorgar crédito, sino lograr su recuperación. “Es dar un crédito relativamente sencillo, la parte complicada es cómo lo recuperamos”, señaló. En ese contexto, explicó que la empresa ha comenzado a apoyarse en inteligencia artificial para optimizar sus procesos de cobranza, a través del análisis de datos y comportamiento de los usuarios. “Sabemos cuándo nos pagan, en qué momento y eso nos lleva a sugerir cuándo es el mejor momento para hacer el pago”, detalló. Entre las herramientas implementadas destacan recordatorios automatizados que buscan reducir la morosidad, así como sistemas que permiten personalizar la interacción con cada cliente. El uso de inteligencia artificial también ha evolucionado hacia esquemas más avanzados, como chatbots que pueden realizar llamadas y mantener conversaciones con los usuarios. “Hoy podemos decir que prácticamente se escucha como si estuvieras hablando con alguien del otro lado”, afirmó. Estas herramientas permiten sustituir procesos manuales y hacer más eficiente la operación, sin perder contacto con el cliente, además de contribuir a mejorar los niveles de pago. Asimismo, la tecnología se utiliza para detectar patrones de fraude, validar identidades desde el proceso de onboarding y enviar alertas ante movimientos inusuales. Villaseñor enfatizó que la inteligencia artificial no reemplaza a las personas, sino que funciona como una herramienta para potenciar su trabajo. “La IA es un medio, pero necesita de personas que la alimenten, que la entiendan, que sepan interpretar para poder tener un resultado”, sostuvo. En ese sentido, explicó que en la empresa existe supervisión constante sobre el uso de estas herramientas, con revisiones periódicas y responsabilidad directa de los equipos. Finalmente, destacó que el objetivo no es solo crecer en número de clientes, sino lograr que estos utilicen activamente los productos financieros. “De qué me sirve tener 10 millones de clientes y no me van a usar lo importante es el valor que podemos dar”, concluyó.