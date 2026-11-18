El ciclo escolar 2026-2027 contempla 185 días de clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México tendrán un receso de 19 días consecutivos durante las fiestas de fin de año. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las suspensión de clases comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el miércoles 6 de enero de 2027. De esta manera, el período de vacaciones, sumado al fin de semana previo y una jornada técnica administrativa que supone la suspensión de clases el miércoles 6, el descanso se extenderá 19 días.

Aunque el periodo vacacional concluye oficialmente el 5 de enero, los alumnos deberán regresar a las aulas hasta el jueves 7 de enero , debido a que el miércoles 6 está marcado como día de suspensión de labores docentes por jornada de Consejo Técnico Escolar (CTE).

El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de julio de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La medida aplica para estudiantes de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los 32 estados del país.

¿Cuándo es el último día de clases?

Según el calendario de la SEP, el viernes 18 de diciembre de 2026 será la última jornada escolar antes del receso de fin de año.

A partir del lunes 21 comenzará de forma oficial el periodo vacacional, que incluirá las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El 25 de diciembre, además, está señalado como día de suspensión de labores docentes.

De esta manera, los alumnos tendrán poco más de dos semanas sin actividades escolares antes de retomar sus estudios en enero.

¿Cuándo comienzan las clases en 2027?

El regreso a las aulas está previsto para el jueves 7 de enero de 2027. Aunque el receso oficial termina el martes 5, el miércoles 6 tampoco habrá actividades escolares, ya que la SEP lo contempla como suspensión de labores docentes por la jornada de CTE. Por ello, habrá un total de 16 días de descanso seguido para los estudiantes.

Cabe destacar que el cronograma es obligatorio para las escuelas públicas y los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional de las 32 entidades federativas.

En el caso de las instituciones privadas que no están incorporadas al sistema, las fechas pueden variar. Por este motivo, las autoridades recomiendan a las familias consultar de manera directa con cada establecimiento educativo para confirmar los periodos de descanso.

Calendario escolar 2026-2027 de la SEP

Después de las vacaciones de invierno, el calendario contempla otras jornadas relevantes, como:

29 de enero: registro y comunicación de los resultados de evaluación.

1 de febrero: suspensión de labores docentes.

5 de marzo: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

15 de marzo: suspensión de labores docentes.

22 de marzo al 3 de abril: vacaciones de Semana Santa.

7 de abril: regreso a clases después del receso de Semana Santa.

5 de mayo: suspensión de labores docentes.

28 de mayo: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

2 de julio: registro y comunicación de los resultados de la evaluación final.

9 de julio: último día oficial del ciclo escolar 2026-2027.

Las familias pueden consultar todas las fechas, suspensiones y periodos vacacionales en el sitio web oficial de la SEP.