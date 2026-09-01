Oficial | El Gobierno levantará todas las calles para reasfaltar las principales carreteras del país con una inversión histórica

El Gobierno de México ajustó al alza el presupuesto del programa Mega Bachetón 2026, una de las iniciativas prioritarias en materia de infraestructura vial y conservación nacional anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con una bolsa de recursos que se amplió de los 50,000 millones de pesos iniciales a casi 70,000 millones de pesos, el plan tiene como propósito transformar las condiciones físicas de la red vial, optimizar la movilidad, reducir los costos de transporte logístico para el comercio interior y garantizar mayor seguridad a millones de automovilistas y transportistas.

A diferencia del mantenimiento tradicional, este programa abarca la intervención integral de más de 45,600 kilómetros pertenecientes a la Red Carretera Federal Libre de Peaje, además de sumar atención puntual en caminos artesanales e infraestructura de conectividad regional secundaria que presentaba un severo desgaste.

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¿En qué consiste el Mega Bachetón 2026?

El Mega Bachetón 2026 opera bajo una estrategia integral que combinó estudios técnicos exhaustivos con la recolección directa de reportes y demandas ciudadanas para identificar los tramos con mayores riesgos viales. La estrategia fue diseñada para ejecutarse de manera continua durante todo el año, garantizando trabajos de bacheo profundo, repavimentación y mantenimiento preventivo y correctivo.

Una de las claves técnicas y operativas del plan estriba en el uso de maquinaria pesada propia y trenes de pavimentación de última generación operados directamente por el Gobierno Federal. Esta modalidad redujo significativamente la dependencia de intermediarios y empresas contratistas privadas en fases críticas de las obras.

Al disponer del equipamiento principal, la mayor parte de los recursos presupuestales autorizados se ha destinado de forma directa a la adquisición masiva de insumos, principalmente asfalto y materiales para la mezcla asfáltica.

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¿Cómo se dividen las obras en todo el país?

Bajo la dirección operativa de Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los frentes de trabajo se organizaron por regiones prioritarias:

Noroeste : intervención profunda en corredores como la carretera Benito Juárez, mejorando la conectividad entre Sinaloa y Baja California.

Noreste : trabajos de conservación y rehabilitación a lo largo de 2,110 kilómetros en el eje carretero Zacatecas-Coahuila.

Centro-Occidente : intervención intensiva de 2,444 kilómetros de vías federales libres de peaje de alto flujo vehicular.

Sureste: fortalecimiento de caminos secundarios y vías alimentadoras que garantizan la conectividad con las obras de desarrollo de la región.

Avances físicos e impacto socioeconómico

La instrumentación del programa ha desplegado una intensa labor técnica en 18 entidades federativas prioritarias. En estos frentes de trabajo se han logrado intervenir tramos de alta peligrosidad vial mediante la reparación de decenas de miles de baches y la repavimentación de carpetas asfálticas completas que superaron su vida útil.

Más allá del beneficio directo en la disminución de accidentes viales y la agilización del tránsito de carga y pasajeros, el Mega Bachetón ha generado un impacto socioeconómico positivo.

La ejecución del programa ha impulsado la economía local en diversas zonas del país a través de la creación estimada de 100,000 empleos, tanto directos como indirectos, vinculados a la construcción, transporte de materiales y servicios logísticos. De esta manera, las labores de conservación carretera se han consolidado como una inversión estratégica para el desarrollo técnico y productivo de México.