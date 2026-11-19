Banjercito ofrece créditos para el personal militar desde préstamos prendarios hasta préstamos personales.

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banjercito, mantiene vigente su catálogo oficial de productos financieros diseñado específicamente para respaldar la economía y el patrimonio de las Fuerzas Armadas. Estos créditos banarios están dirigidos a los miembros del Ejército Mexicano de las diferenes fuerzas, entre ellos, soldados, cabos, sargentos, subtenientes, capitanes, entre otros rangos, incluyendo retirados.

A través de diversos esquemas de financiamiento, la institución facilita desde liquidez inmediata sin destino específico hasta la adquisición de vehículos nuevos, motocicletas y bienes inmuebles, dichos beneficios pueden ser también adquiridos por soldados.

Para acceder a estas herramientas financieras, el requisito fundamental que establece Banjercito es ser miembro del Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México, encontrarse en Servicio Activo o en Situación de Retiro, y estar percibiendo haberes de manera regular con cargo al Erario Federal.

Los créditos hipotecarios, personales y prendarios de Banjercito buscan respaldar el patrimonio y la economía de los miembros de las Fuerzas Armadas. Gobierno de México

Todos los créditos vigentes de Banjercito para personal militar

El portafolio de financiamiento de este banco se divide en cuatro grandes familias crediticias: quirografarios, personales, prendarios e hipotecarios. Estas categorías abarcan un total de 17 modalidades distintas adaptadas tanto al personal en activo como a quienes ya pasaron a situación de retiro:

Préstamos Quirografarios

Que son créditos de liquidez sin destino específico que se otorgan contra la suscripción de pagarés.

Préstamo Quirografario Normal

Préstamo Quirografario Especial

Préstamos Personales

Préstamos diseñados para atender necesidades urgentes de liquidez con esquemas de fácil acceso.

Solución Banjercito

Credí-líquido

Préstamos Prendarios

Enfocados en la compra de automóviles nuevos o usados en agencias automotrices, así como motocicletas nuevas en agencias autorizadas

Banje-Auto

Banje-Moto

Créditos Hipotecarios

Estas opciones de créditos son para comprar vivienda, adquirir terreno, construir o mejorar las condiciones de una hipoteca existente

Banje-Casa Banjercito

Banje-Casa Banjercito Retirados

Banje-Casa Mujer Jefa de Familia Banjercito

Banje-Casa Mujer Jefa de Familia Banjercito (Para personal Retirado)

Cofinanciamiento ISSFAM-Banjercito

Crédito de liquidez con garantía Hipotecaria Banjercito

Crédito de liquidez con garantía Hipotecaria Banjercito (Para personal Retirado)

Banje-Casa Banjercito (Sustitución de acreedor)

Banje-Casa Banjercito (Sustitución de acreedor para personal retirado)

Banje-Terreno Banjercito

Banje-Terreno Banjercito Retirados

Mediante facilidades de descuento vía nómina, Banjercito mantiene vigentes productos crediticios adaptados a las necesidades del personal en activo y en retiro. Fuente: Gobierno de México

Créditos para soldados, retirados y otros miembros militares con descuento por nómina

De manera general, la aprobación, los montos máximos y los plazos de pago de cualquiera de estas líneas de crédito están sujetos al grado militar, la antigüedad en el servicio y la capacidad de descuento vía nómina del solicitante, dado que las amortizaciones se descuentan directamente de los haberes percibidos con cargo al Erario Federal.

En el caso de los créditos prendarios, además, la compra debe gestionarse obligatoriamente mediante agencias automotrices o distribuidores autorizados.

Personal del Ejército Mexicano revisa opciones de financiamiento y liquidez a través de los diversos esquemas de crédito que ofrece Banjercito.

Para el personal de tropa, como soldados y cabos, que buscan opciones rápidas sin comprometer avales inmobiliarios ni trámites complejos, los productos más accesibles son los Préstamos Quirografarios, especialmente el Quirografario Normal, y los Préstamos Personales (Solución Banjercito y Credí-líquido).

Estas modalidades están diseñadas para brindar liquidez inmediata con requisitos mínimos, respaldándose únicamente con la firma de pagarés y la comprobación de haberes activos.