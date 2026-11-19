El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banjercito, mantiene vigente su catálogo oficial de productos financieros diseñado específicamente para respaldar la economía y el patrimonio de las Fuerzas Armadas. Estos créditos banarios están dirigidos a los miembros del Ejército Mexicano de las diferenes fuerzas, entre ellos, soldados, cabos, sargentos, subtenientes, capitanes, entre otros rangos, incluyendo retirados.
A través de diversos esquemas de financiamiento, la institución facilita desde liquidez inmediata sin destino específico hasta la adquisición de vehículos nuevos, motocicletas y bienes inmuebles, dichos beneficios pueden ser también adquiridos por soldados.
Para acceder a estas herramientas financieras, el requisito fundamental que establece Banjercito es ser miembro del Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México, encontrarse en Servicio Activo o en Situación de Retiro, y estar percibiendo haberes de manera regular con cargo al Erario Federal.
Todos los créditos vigentes de Banjercito para personal militar
El portafolio de financiamiento de este banco se divide en cuatro grandes familias crediticias: quirografarios, personales, prendarios e hipotecarios. Estas categorías abarcan un total de 17 modalidades distintas adaptadas tanto al personal en activo como a quienes ya pasaron a situación de retiro:
Préstamos Quirografarios
Que son créditos de liquidez sin destino específico que se otorgan contra la suscripción de pagarés.
- Préstamo Quirografario Normal
- Préstamo Quirografario Especial
Préstamos Personales
Préstamos diseñados para atender necesidades urgentes de liquidez con esquemas de fácil acceso.
- Solución Banjercito
- Credí-líquido
Préstamos Prendarios
Enfocados en la compra de automóviles nuevos o usados en agencias automotrices, así como motocicletas nuevas en agencias autorizadas
- Banje-Auto
- Banje-Moto
Créditos Hipotecarios
Estas opciones de créditos son para comprar vivienda, adquirir terreno, construir o mejorar las condiciones de una hipoteca existente
- Banje-Casa Banjercito
- Banje-Casa Banjercito Retirados
- Banje-Casa Mujer Jefa de Familia Banjercito
- Banje-Casa Mujer Jefa de Familia Banjercito (Para personal Retirado)
- Cofinanciamiento ISSFAM-Banjercito
- Crédito de liquidez con garantía Hipotecaria Banjercito
- Crédito de liquidez con garantía Hipotecaria Banjercito (Para personal Retirado)
- Banje-Casa Banjercito (Sustitución de acreedor)
- Banje-Casa Banjercito (Sustitución de acreedor para personal retirado)
- Banje-Terreno Banjercito
- Banje-Terreno Banjercito Retirados
Créditos para soldados, retirados y otros miembros militares con descuento por nómina
De manera general, la aprobación, los montos máximos y los plazos de pago de cualquiera de estas líneas de crédito están sujetos al grado militar, la antigüedad en el servicio y la capacidad de descuento vía nómina del solicitante, dado que las amortizaciones se descuentan directamente de los haberes percibidos con cargo al Erario Federal.
En el caso de los créditos prendarios, además, la compra debe gestionarse obligatoriamente mediante agencias automotrices o distribuidores autorizados.
Para el personal de tropa, como soldados y cabos, que buscan opciones rápidas sin comprometer avales inmobiliarios ni trámites complejos, los productos más accesibles son los Préstamos Quirografarios, especialmente el Quirografario Normal, y los Préstamos Personales (Solución Banjercito y Credí-líquido).
Estas modalidades están diseñadas para brindar liquidez inmediata con requisitos mínimos, respaldándose únicamente con la firma de pagarés y la comprobación de haberes activos.