La industria cervecera mexicana invirtió más de MXN$ 1,000 millones en los últimos cinco años en iniciativas para promover el consumo moderado de bebidas alcohólicas y la venta responsable, acciones que generaron más de 1,300 millones de impactos potenciales, informó Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México.

Durante un evento organizado por Grupo Modelo para promover la moderación en el consumo de alcohol, la representante de la industria señaló que las campañas de prevención, sensibilización y capacitación forman parte de una estrategia que involucra a productores, comercios, restaurantes, autoridades y consumidores.

“Disfrutar de una cerveza implica tomar decisiones responsables e informadas. La moderación es parte de ese compromiso y requiere acciones en las tiendas”, afirmó.

Siqueiros destacó que la industria también ha ampliado su oferta de alternativas sin alcohol, las cuales actualmente representan 10% del portafolio de los productores en México, con opciones que permiten a los consumidores elegir bebidas de acuerdo con sus preferencias y las ocasiones de consumo.

“El futuro de la cerveza está ligado al consumo consciente y responsable”, sostuvo.

La directiva señaló que uno de los principios de la industria es evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y promover que los consumidores no conduzcan después de beber.

En ese sentido, destacó la colaboración con organizaciones de comerciantes y restauranteros para llevar las acciones de consumo responsable a los puntos de venta y establecimientos de servicio.

Capacitación en tienditas y restaurantes

Andrei Rivera, representante y directivo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), señaló que las tienditas representan espacios de convivencia y confianza dentro de las comunidades, por lo que tienen un papel relevante en la promoción de una cultura de legalidad y consumo responsable.

El representante de los pequeños comerciantes consideró que la responsabilidad de prevenir el consumo nocivo de alcohol no debe recaer exclusivamente en los tenderos, sino que debe ser compartida entre autoridades, industria, organizaciones empresariales y consumidores.

“Necesitamos acompañar al pequeño comercio con información, capacitación y herramientas prácticas que le permitan cumplir con esta responsabilidad sin comprometer la viabilidad económica de su negocio”, afirmó.

Agregó que las iniciativas de prevención deben construirse con los comerciantes, a partir de sus necesidades, y no limitarse a imponer obligaciones.

Por su parte, Claudia Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara restaurantera, destacó la importancia de capacitar al personal de los establecimientos para promover prácticas de servicio responsable.

Entre las medidas mencionó mantener agua disponible para los clientes, acompañar las bebidas con alimentos, ofrecer alternativas sin alcohol y brindar información clara sobre el consumo.

También destacó la iniciativa Academia de Servicio Responsable, desarrollada junto con Grupo Modelo, para capacitar a empresarios restauranteros, así como la campaña Entrega las Llaves, que busca evitar que quienes consumen bebidas alcohólicas conduzcan.

“El servicio responsable se practica todo el año en cada una de nuestras mesas”, afirmó.

Industria cervecera apuesta por innovación y consumo responsable

Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, destacó el nivel de innovación y automatización de la industria cervecera mexicana, al señalar que es uno de los sectores más robotizados del país y que su desarrollo tecnológico también ha contribuido a la generación de empleo formal.

La funcionaria consideró que la innovación no debe limitarse a los procesos de producción, sino que también debe extenderse a la capacitación de comercios y consumidores sobre el uso responsable de los productos.

“Queremos empresas fuertes, queremos empresas con tecnología, pero también queremos empresas responsables con la sociedad enseñándonos el uso correcto de sus productos”, afirmó.

En tanto, Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, reiteró que la compañía mantiene acciones de concientización durante todo el año, particularmente en eventos masivos, festivales y puntos de venta.

El directivo señaló que la empresa busca desarrollar alternativas sin alcohol y promover el consumo moderado como parte de su estrategia de permanencia en el mercado.

“Queremos estar aquí por 100 años más”, dijo, al destacar que el trabajo con las comunidades y la promoción de prácticas responsables forman parte de los compromisos de la compañía.