Uno de los requisitos es ener registradas ante el IMSS, como mínimo, 1,250 semanas de cotización. Pensión IMSS

Aunque la edad estándar para jubilarse por cesantía en México comienza a los 60 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contempla un esquema legal que permite a los trabajadores retirarse antes de esa edad. Se trata de la modalidad de Retiro Anticipado, un mecanismo financiero exclusivo de la IMSS Ley 97; es decir, para los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

A diferencia del régimen de reparto anterior, IMSS Ley 73, la IMSS Ley 97 esta alternativa no depende de cuánta edad tiene la persona, sino de la solidez de su ahorro individual sustentado en su Cuenta Individual.

El Retiro Anticipado permite pensionarse antes de los 60 años bajo la Ley 97, siempre que se cumpla con las semanas y el ahorro mínimo exigido por el IMSS. Magnific

El trabajador que quiera pensionarse antes de los 60 años con el IMSS deberá tener en cuenta estas dos condiciones:

Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social

Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 875 semanas de cotización

Detalles de los requisitos principales del IMSS para el Retiro Anticipado

El saldo acumulado en la cuenta Afore debe ser los suficientemente robusto como para contratar una Renta Vitalicia con una aseguradora. Esta pensión calculada debe ser mayor en un 30% a la Pensión Garantizada que otorga el gobierno, además de garantizar los recursos necesarios para cubrir el seguro de sobrevivencia de los beneficiarios.

Es indispensable haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social y contar con un registro mínimo de 875 semanas cotizadas ante el instituto al 2026 según “El Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020″

Este esquema representa una posibilidad para quienes acumularon un capital considerable en su cuenta individual antes de la edad legal de retiro y quieren pensionarse y comenzar a dedicarse a otras tareas en la vida.

Para acceder a esta modalidad, el saldo acumulado en la Afore debe alcanzar para contratar una renta vitalicia superior en un 30% a la Pensión Garantizada. Magnific

Sin recursos suficientes en la Cuenta Individual no hay pensión anticipada

Debido al alto requisito de ahorro y semanas, que aumentan gradualmente por ley hasta alcanzar las 1,000 o más según el año, pocos trabajadores logran cumplir con el margen del 30% extra sobre la pensión mínima antes de los 60 años, haciendo que esta opción sea viable únicamente para perfiles con historiales salariales elevados y constancia en sus aportaciones.

“El asegurado tiene la opción de pensionarse antes de cumplir los 60 años, siempre y cuando cuente con los recursos suficientes en su cuenta individual para contratar una renta vitalicia con una aseguradora y que el monto de la pensión calculada sea mayor en un 30% a la que el gobierno garantiza (Pensión Mínima Garantizada) y en caso de contar con beneficiarios, cubra el seguro de sobrevivencia de los mismos”, detalló el IMSS.