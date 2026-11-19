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Compartamos Banco, principal subsidiaria de Gentera, celebró la edición número 20 de su Premio Emprendedores 2026, con el reconocimiento a 14 personas de distintas regiones de México por el desarrollo de negocios en sectores como alimentos, ganadería, carpintería, comercio, salud y tecnología.

La ceremonia reunió a emprendedores de 14 estados del país, cuyos negocios contribuyen a la actividad económica de sus localidades mediante la generación de oportunidades para sus familias y comunidades.

Entre los galardonados se encuentran Adela Pinacho, de Oaxaca; Nancy Rodríguez, de Ciudad de México; Araceli Acosta, de Quintana Roo; Guadalupe Cabañas, de Veracruz; Ceila García, de Tamaulipas; Antonia Morales Espitia, del Estado de México, e Isidro Orozco, de Jalisco.

También fueron reconocidos Jonathan Huerta, Socorro Castillo, Sandra López y Fernando Salazar, de Puebla; Rosalva Verdugo, de Baja California; Elvia Serrano, de Michoacán, y Delia Gracia, de Durango.

El Premio Emprendedores fue creado en 2007 y, a lo largo de dos décadas, ha reunido más de 116,000 historias y reconocido a 400 ganadores, de acuerdo con Compartamos Banco.

“Detrás de cada emprendimiento hay mucho más que un negocio: hay decisiones, sacrificios, aprendizajes y sueños que se construyen todos los días. Cumplir 20 años de este premio nos recuerda que impulsar a las personas y reconocer su capacidad para transformar su entorno es una parte fundamental de lo que hacemos”, señaló Iván Mancillas, director general de Compartamos Banco.

Compartamos Banco presenta docuserie y libro conmemorativo

Compartamos Banco también presentó dos proyectos para documentar las experiencias de los emprendedores que han participado en el reconocimiento.

El primero es “Cuando Sí te la Crees”, una docuserie de cinco capítulos disponible en el canal oficial de YouTube de la institución, que presenta las trayectorias, retos y aprendizajes de distintos empresarios.

El segundo es un libro conmemorativo que reúne dos décadas de historia del Premio Emprendedores y recupera las experiencias de quienes han formado parte de sus distintas ediciones.

Compartamos Banco ofrece servicios de crédito, ahorro, seguros y canales de pago a emprendedores mexicanos. Actualmente atiende a más de 3.5 millones de clientes, de los cuales 73% son mujeres, y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector de microfinanzas.