El objetivo de esta firma es que los mexicanos aprendan a invertir y trasladen parte de sus ahorros desde cuentas bancarias tradicionales hacia productos que les permitan generar rendimientos.

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Los mexicanos sí tienen capacidad para invertir, pero necesitan aprender a administrar su dinero y cambiar sus hábitos de consumo, dijo Felipe Vallejo, director general de Bitso. Además, expuso que es uno de los principales obstáculos para ampliar el mercado de inversión en el país y no solo por la falta de ingresos disponibles.

“En lugar de comprarte el reloj, de comprarte los tenis que te morías de ganas, ¿por qué no empezamos a sacrificar cositas del presente para poder invertir en el futuro?”, dijo Vallejo a medios de comunicación en el marco de la presentación de la alianza con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y Platzi.

El directivo considera que la capacidad de consumo también puede convertirse en una oportunidad para fomentar el ahorro y la inversión, incluso entre personas que disponen de cantidades pequeñas de dinero.

Como ejemplo, explicó que los mexicanos pueden comenzar a invertir desde MXN $20 en Bitso, una cantidad que, de acuerdo con Vallejo, permite reducir considerablemente las barreras de entrada a estos instrumentos.

“Es que la gente en México no tiene ingreso disponible, si apenas sale para el consumo, ¿cómo van a salir para la inversión?”, cuestionó.

Para Vallejo, parte de la solución está en enseñar a las personas a destinar pequeñas cantidades de sus ingresos a construir patrimonio, en lugar de concentrar todos sus recursos en el consumo inmediato.

Por ello, Vallejo destacó el potencial del interés compuesto para multiplicar las inversiones a largo plazo. Según explicó, ahorrar e invertir cantidades pequeñas de manera constante puede generar resultados relevantes con el paso del tiempo.

“El arma secreta de las finanzas es el interés compuesto”, dijo.

En este sentido, la compañía también identificó una oportunidad en los recursos que permanecen en cuentas bancarias sin generar rendimientos.

Vallejo habló del dinero que permanecen en cuentas de débito sin recibir intereses. Consideró que trasladar incluso una pequeña proporción de esos recursos hacia instrumentos de inversión podría movilizar miles de millones de pesos.

Ceneval, Bitso y Platzi impulsan alianza financiera

La tarde del 19 de noviembre, Bitso firmó un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y Platzi para desarrollar programas de formación, microcredenciales y certificaciones en finanzas personales e inversiones.

Como parte de la alianza, Bitso aportará su experiencia en servicios financieros digitales y contenidos especializados; Platzi desarrollará los cursos en línea y Ceneval evaluará los conocimientos adquiridos para otorgar certificaciones.

Vallejo explicó que los cursos impulsados por Bitso serán gratuitos, mientras que las microcredenciales tendrán un costo que incluirá entre dos y tres meses de capacitación y la certificación correspondiente.

La iniciativa también busca atraer a las generaciones más jóvenes. El directivo señaló que una primera clase de inversión organizada por Bitso reunió a más de 3,000 personas, con una participación importante de usuarios de entre 15 y 30 años.