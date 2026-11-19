La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como una alternativa logística al Canal de Panamá para el transporte internacional de mercancías ante empresarios de Asia-Pacífico.

La mandataria mexicana destacó el proyecto al exponer las oportunidades de inversión del Plan México en la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad meridional china de Shenzhen.

El tren de carga del Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el golfo de México “ya es el inicio de una alternativa al Canal de Panamá ”, afirmó Sheinbaum.

Cuál es la diferencia con el Canal de Panamá

A diferencia del Canal de Panamá, que permite que los barcos atraviesen una vía acuática entre los océanos Atlántico y Pacífico, el proyecto mexicano conecta dos puertos mediante un tren de carga.

Las mercancías llegan al puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, cruzan el Istmo de Tehuantepec por ferrocarril y continúan su recorrido desde Coatzacoalcos, en Veracruz, hacia el golfo de México.

La línea entre ambos puertos presta servicios de pasajeros y de carga desde diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo .

Sheinbaum presenta en la APEC el tren interoceánico como alternativa al Canal de Panamá. Fuente: Presidencia de México EFE

Qué dijo Claudia Sheinbaum

Sheinbaum enmarcó el corredor en un programa que contempla construir cerca de 2,500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y de carga y modernizar carreteras y puertos con inversiones públicas, privadas y mixtas.

Al presentar el Plan México, Sheinbaum defendió que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y sostuvo que “el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra”.

Tras las presiones de Washington para reducir la influencia china en torno al Canal de Panamá, la Corte Suprema panameña anuló este año la concesión que permitía al grupo hongkonés CK Hutchison operar dos terminales en los extremos de la vía, una decisión que Pekín rechazó.

De esta manera, México busca ofrecer una alternativa para trasladar mercancías entre Asia y el golfo de México . El recorrido requiere descargar y transbordar la carga de los barcos al ferrocarril, por lo que su funcionamiento es diferente al tránsito marítimo que ofrece el Canal de Panamá.

Con información de EFE