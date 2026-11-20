CFE Capital, administrador de la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recaudó MXN$14,513 millones

En esta noticia Fibra E de CFE busca financiar expansión eléctrica

CFE Capital, administrador de la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recaudó MXN$14,513 millones mediante una oferta global subsecuente de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación, realizada bajo la clave de pizarra FCFE 18, registró una demanda equivalente a 3.2 veces el monto ofertado, lo que mostró el apetito de inversionistas nacionales e internacionales, de acuerdo con un comunicado.

Los certificados se colocaron a un precio de MXN$21.50 por unidad. La oferta comprendió una emisión pública primaria en México, que representó 88.5% del monto total, y una colocación privada internacional, equivalente al 11.5% restante.

Como previamente se informó en el El Cronista, uno de los participantes destacados fue la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo integrante del Grupo Banco Mundial, que participó como inversionista ancla.

Los recursos obtenidos contribuirán al financiamiento de inversiones para el desarrollo, expansión y modernización de la Red Nacional de Transmisión, la infraestructura encargada de transportar electricidad desde las centrales generadoras hasta los centros de consumo.

Fibra E de CFE busca financiar expansión eléctrica

La colocación subsecuente se enmarca en los planes de financiamiento de infraestructura eléctrica de la CFE. Antes de concretar la operación, CFE Capital había anunciado una oferta global por aproximadamente 451 millones de certificados, con opciones de colocación adicional de hasta 30% y sobreasignación de hasta 15%.

La operación también está vinculada con el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que contempla inversiones aproximadas de US$30,000 millones para el sector energético.

El prospecto de colocación contempla la participación de Fibra E en 58 proyectos y 311 obras de infraestructura, entre ellas 114 líneas de transmisión y 197 subestaciones.

En la operación participaron como colocadores líderes en México Merrill Lynch, Citi, Santander, Actinver, BBVA y Goldman Sachs.

En el componente internacional, los intermediarios líderes fueron BofA Securities, Citigroup, BNP Paribas y Goldman Sachs.