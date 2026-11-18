La cáscara de manzana es rica en fibra soluble e insoluble, la cual mejora el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y genera saciedad.

La práctica de beber agua de cáscara de manzana es una alternativa cada vez más popular entre quienes buscan incorporar hábitos saludables a su rutina diaria. Su consumo está respaldado por especialistas en nutrición, ya que hay un aprovechamiento de los nutrientes que mejora la salud.

Hacerlo en ayunas despierta interés por sus posibles beneficios digestivos y metabólicos, debido a que la piel de esta fruta concentra fibra, antioxidantes y otros nutrientes que pueden aprovecharse al preparar esta infusión.

La cáscara de manzana potencia la salud cardiovascular y se caracteriza por su poder antioxidante. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beber agua de cáscara de manzana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Según el estudio Potencial de suplementación con cáscara de manzana en la prevención del síndrome metabólico, que fue publicado en Pubmed en marzo de 2023, la cáscara de manzana sirve para consumir:

Compuestos fenólicos, flavonoides y antocianinas

Sustancias con propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas y cardiovasculares

Diversas investigaciones analizaron el potencial de aprovechar estos componentes para elaborar ingredientes alimenticios a partir de la piel de esta fruta. Los resultados demostraron que, mediante determinados procesos de conservación y secado, es posible mantener una importante proporción de sus compuestos bioactivos y su capacidad antioxidante. De esta manera, el agua de cáscara de manzana puede servir para adquirir estas propiedades.

En particular, se observó que las cáscaras en agua conservaban una elevada concentración de fitoquímicos, es decir que también sirven para:

Combatir los radicales libres, moléculas que pueden provocar daños en las células.

Regular los procesos inflamatorios y podrían contribuir a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las afecciones cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Regular las hormonas del organismo.

Estos hallazgos refuerzan el valor nutricional de la piel de manzana y explican por qué se recomienda no desecharla al consumir la fruta.

La concentración de dichos compuestos dependerán de la cantidad de cáscara utilizada y del método de preparación. Por eso, esta bebida puede complementar una alimentación equilibrada, pero no debe considerarse un tratamiento para prevenir o curar enfermedades.

Cómo preparar agua de cáscara de manzana en casa

Preparar esta infusión es fácil y requiere pocos ingredientes. Para incorporarla a la rutina, se pueden seguir estos pasos:

Lavar las manzanas: limpiar cuidadosamente la fruta bajo el agua corriente para retirar suciedad y posibles residuos. Si es posible, elegir manzanas orgánicas. Separar las cáscaras: pelar las manzanas y colocar la piel en una olla con agua. Llevar a hervor: cocinar durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que el líquido tome un tono dorado y desprenda el aroma de la fruta. Agregar sabor: de manera opcional, incorporar una rama de canela para darle un toque aromático. Colar y servir: retirar las cáscaras y beber la preparación tibia o fría, según la preferencia.

Esta bebida puede formar parte de una alimentación variada, aunque no reemplaza el consumo de manzanas enteras. Comer la fruta con su piel permite aprovechar mejor su fibra, vitaminas y minerales, que no necesariamente se conservan en la misma proporción al preparar una infusión.

Qué tener en cuenta antes de consumirla

Aunque el agua de cáscara de manzana puede aportar algunos compuestos antioxidantes, los especialistas recomiendan incorporarla como complemento de una dieta equilibrada. No debe considerarse un remedio para tratar enfermedades ni sustituir medicamentos, indicaciones médicas o alimentos esenciales para el organismo.

Además de sus posibles aportes nutricionales, aprovechar la piel de la manzana tiene una ventaja ambiental: permite reducir el desperdicio de alimentos y utilizar mejor los recursos que ofrece esta fruta.