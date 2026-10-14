Dejar dispositivos conectados cuando no se los utiliza sube el monto del recibo de luz y genera un impacto negativo en el medio ambiente por el uso innecesario de electricidad.

En esta noticia ¿Qué es el consumo fantasma?

Desconectar los aparatos que no se usan y apagar los multicontactos sirve para evitar el llamado “consumo fantasma”, lo que ocurre cuando la energía que algunos equipos gastan aun sin estar en uso.

Así lo plantea la campaña nacional “Apaga, desconecta y cuida el planeta”, impulsada por la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

La campaña “Apaga, desconecta y cuida el planeta”, de la Sener, la CFE y la Conuee, pide desconectar cargadores y aparatos que no se usan, porque siguen consumiendo energía en modo de espera. Freepik

¿Qué es el consumo fantasma?

El “consumo fantasma” de electrodomésticos y aparatos en el hogar absorbe la energía y aumenta el recibo, asegura la CFE a través de una serie de publicaciones en redes sociales.

El “consumo fantasma” es el consumo de aparatos que, aunque parezcan apagados, siguen conectados y gastando energía en modo de espera. Los aparatos que se deben desenchufar para evitar que sigan gastando energía van desde televisores, computadoras, microondas y hasta cafeteras.

La Sener recomienda desconectar todos los aparatos y electrodomésticos que no se estén utilizando.

¿Qué electrodomésticos se deben desenchufar para ahorrar energía?

La campaña incentiva a tomar estas acciones en el hogar:

Apagar las luces.

Desconectar cargadores y aparatos que no se utilicen.

No dejar abierta la puerta del refrigerador.

Planchar por las mañanas.

Moderar el uso del aire acondicionado.

Apagar los multicontactos.

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