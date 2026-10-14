Desconectar los aparatos que no se usan y apagar los multicontactos sirve para evitar el llamado “consumo fantasma”, lo que ocurre cuando la energía que algunos equipos gastan aun sin estar en uso.
Así lo plantea la campaña nacional “Apaga, desconecta y cuida el planeta”, impulsada por la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).
¿Qué es el consumo fantasma?
El “consumo fantasma” de electrodomésticos y aparatos en el hogar absorbe la energía y aumenta el recibo, asegura la CFE a través de una serie de publicaciones en redes sociales.
El “consumo fantasma” es el consumo de aparatos que, aunque parezcan apagados, siguen conectados y gastando energía en modo de espera. Los aparatos que se deben desenchufar para evitar que sigan gastando energía van desde televisores, computadoras, microondas y hasta cafeteras.
La Sener recomienda desconectar todos los aparatos y electrodomésticos que no se estén utilizando.
¿Qué electrodomésticos se deben desenchufar para ahorrar energía?
La campaña incentiva a tomar estas acciones en el hogar:
- Apagar las luces.
- Desconectar cargadores y aparatos que no se utilicen.
- No dejar abierta la puerta del refrigerador.
- Planchar por las mañanas.
- Moderar el uso del aire acondicionado.
- Apagar los multicontactos.
Para la temporada de calor, la dependencia también sugiere:
- Ajustar el aire acondicionado a 23 °C o más.
- Mantener puertas y ventanas cerradas.
- Apagar el aire acondicionado y los ventiladores en áreas desocupadas.
- Usar plancha, lavadora, secadora, horno eléctrico y microondas fuera del horario de mayor demanda, que va de las 18:30 a la 1:00 h.