El Gobierno abrió una convocatoria para que estudiantes participen en la recuperación de tres pueblos abandonados del país, siendo uno de ellos Granadilla (Cáceres).

El Gobierno de España abrió una nueva convocatoria de ayudas para que estudiantes participen en la recuperación de tres pueblos abandonados del país, mediante actividades educativas vinculadas con la sostenibilidad, el medioambiente y la conservación del patrimonio rural.

La iniciativa se denomina Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados, y se desarrollará en las localdades de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara).

La resolución, publicada el 18 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el programa cuenta con un presupuesto de 507.066,89 euros y permite presentar solicitudes hasta el 4 de diciembre de 2026 , a través de los centros educativos que cumplan con los requisitos.

Quiénes podrán participar en el programa para recuperar pueblos abandonados

La oportunidad está dirigida a centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos, que podrán solicitar las ayudas para que sus estudiantes participen en actividades educativas en entornos rurales tradicionales.

El objetivo del programa es acercar a los jóvenes a la vida rural y promover el equilibrio entre las personas y su entorno, a través de experiencias que contribuyan a la recuperación y conservación de estos espacios.

Según explica el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la iniciativa combina contenidos curriculares con actividades relacionadas con la educación ambiental, la convivencia y la recuperación del patrimonio .

La iniciativa se desarrollará en las localdades de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara). Fuente: Wikimedia Commons

Cuándo se desarrollarán las experiencias

Las actividades tendrán lugar en tres localidades durante los siguientes períodos:

Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara) : ocho semanas entre el 4 de abril y el 29 de mayo, y otras ocho entre el 19 de septiembre y el 13 de noviembre de 2027.

Búbal (Huesca): seis semanas entre el 18 de abril y el 28 de mayo, y otras cuatro entre el 19 de septiembre y el 15 de octubre de 2027.

Cómo solicitar las ayudas para participar en el progama de pueblos abandonados

Los centros educativos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el viernes 4 de diciembre de 2026, a las 12:00 horas del mediodía (hora peninsular), según establece la convocatoria oficial.

Para participar, los centros deberán acceder a la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y completar el formulario correspondiente al programa de Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.

Los centros educativos interesados en recuperar pueblos abandonados podrán presentar sus solicitudes hasta el viernes 4 de diciembre de 2026. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

Según el procedimiento utilizado por el Ministerio en la convocatoria anterior, la solicitud debe registrarse electrónicamente mediante el certificado digital del representante legal del centro. Además, debe acompañarse de un documento que acredite la conformidad del Consejo Escolar u órgano equivalente con la participación en el programa.

Las ayudas se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, por lo que las solicitudes serán evaluadas conforme a los requisitos y criterios establecidos en las bases reguladoras.

Los interesados pueden consultar la Base de Datos Nacional de Subvenciones, donde figura la convocatoria de 2027 identificada con el código 942475 y sus condiciones específicas.