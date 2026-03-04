La primera semana de marzo arrancó con la noticia más esperada por parte del Banco del Bienestar: se confirmó el calendario de pagos y los beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán su dinero durante el transcurso del corriente mes. A través de sus canales oficiales de comunicación, la entidad bancaria difundió cómo se llevarán a cabo los depósitos correspondientes al segundo bimestre del año. Quienes quieran saber qué se necesita para formar parte de este grupo poblacional, deberán tomar nota de una serie de requisitos y pasos esenciales a seguir. Si de ayudas económicas se trata, los Programas del Bienestar forman parte de las asistencias gubernamentales más populares de la República Mexicana. La Secretaría del Bienestar que lidera Ariadna Montiel Reyes, es la entidad que regula la asignación de recursos en el país y permite que los ciudadanos que más lo necesiten puedan acceder a este tipo de apoyos. Sin dudas que la Pensión Bienestar se destaca por ser uno de los más populares y de los más solicitados por los sectores de la población que viven en contextos socioeconómicos vulnerables. Este programa entrega un monto de dinero bimestral a quienes integren alguna de las siguientes categorías: Para acceder a la Pensión Bienestar, es indispensable cumplir distintos requisitos, que varían en función de la categoría a la que apliquen: los depósitos que llegarán durante el corriente mes se harán efectivos en todas las cuentas bancarias de los aspirantes que reúnan las siguientes condiciones: Al igual que los requisitos, los montos de dinero que entrega el Gobierno mexicano a los beneficiarios de la Pensión Bienestar varían en función de la categoría a la cual se encuentren inscritos: El Banco del Bienestar realizará los depósitos de la Pensión Bienestar siguiendo un esquema concreto de dispersión. Al igual que acostumbra a llevar a cabo con otro tipo de asistencias, los depósitos se organizarán por orden alfabético. Esto implica que cada ciudadano tendrá asignada una fecha de cobro del mes en función de la letra inicial de su primer apellido. De esta manera, durante la primera semana de marzo se espera que las transferencias se asignen en las cuentas bancarias de cada beneficiario que se apellide con las siguientes letras: