Por seguridad, los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quinché y Petén prohibirán el ingreso de ciudadanos mexicanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos que deben cumplir los viajeros, ya que el incumplimiento de cualquiera de ellos podría derivar en la negativa de ingreso por parte de las autoridades migratorias.

San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén no permitirán el ingreso de ciudadanos mexicanos en estas condiciones

Las autoridades migratorias de Guatemala anunciaron el reforzamiento de los controles de ingreso en los departamentos fronterizos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén, una medida que podría impedir la entrada de ciudadanos mexicanos cuyos documentos de viaje no cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la normativa vigente, los viajeros mexicanos deberán presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses al momento de su ingreso y que permanezca válido hasta la fecha prevista de finalización de su estancia en territorio guatemalteco.

Asimismo, el documento deberá contar con el sello oficial de salida de México emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM), requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de los procedimientos migratorios correspondientes.

De esta manera, quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte y viajen con un documento próximo a vencer serán rechazados en cualquiera de estos cuatro puntos de ingreso.

Guatemala endurece controles migratorios: los mexicanos que no cumplan este requisito no podrán ingresar. Fuente: Canva

Qué requisitos deben cumplir los ciudadanos mexicanos para ingresar a Guatemala

Además del pasaporte vigente, las autoridades migratorias pueden solicitar una serie de documentos complementarios que acrediten solvencia económica y el propósito del viaje. Como, por ejemplo:

Seguro de viaje internacional.

Solvencia económica.

Comprobante de hospedaje.

Declaración Jurada Regional de Viajero. Desde 2023, este trámite es obligatorio y debe completarse de forma electrónica antes de ingresar o salir de Guatemala.

Es importante aclarar que los ciudadanos provenientes de México no necesitan visa para turismos o negocios, siempre que la estancia sea mejor a 3 meses y el propósito sea turismo o tránsito hacia un tercer país.

Qué deben hacer los ciudadanos mexicanos antes de viajar a Guatemala

Si planeas viajar a Guatemala, es indispensable que verifiques con anticipación la vigencia de tu pasaporte, ya que las autoridades migratorias exigen que el documento cumpla con los requisitos establecidos para permitir el ingreso al país.

Asimismo, deberás conservar el sello de salida de México y presentar tu pasaporte completo durante la inspección migratoria en el punto de entrada.

Como medida preventiva, también se recomienda llevar documentación que acredite el motivo de tu viaje, así como reservas de hospedaje, boletos de regreso o cualquier otro comprobante de itinerario que pueda ser requerido por las autoridades.

Para más información, los interesados pueden ingresar en el siguiente link.