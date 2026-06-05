La cotización del euro alcanzó los MXN 20.15 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 5 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.18% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

La cotización del euro muestra un descenso: en la última semana la variación fue de -0,39% y en el último año de -7,27%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un ligero sesgo alcista: comenzó con tres avances, registró un retroceso y una racha de tres caídas y cerró con dos repuntes que dejan un balance final positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es de 3.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido de 5.82%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento en sus valores en comparación con los días anteriores. Este ascenso se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas.

A pesar de este crecimiento, es importante estar atentos a factores económicos globales que puedan influir en su cotización en el futuro. La estabilidad actual del Euro podría verse afectada por cambios en las políticas monetarias o por la situación económica en la zona euro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.