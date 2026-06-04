La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha comunicado la implementación de un operativo a nivel nacional que englobará visitas domiciliarias para sustituir los medidores de luz tradicionales con dispositivos inteligentes, en un procedimiento que será mandatorio para conservar el servicio activo.

Este cambio pretende abordar uno de los inconvenientes más comunes entre los usuarios: inconsistencias en el cobro del consumo eléctrico.

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Medidores inteligentes: qué son y cómo están transformándolo todo

El enfoque primordial de esta transformación se centra en la implementación de medidores de luz con tecnología AMI (Infraestructura de Medición Avanzada). En contraste con los equipos tradicionales, estos dispositivos registran el consumo eléctrico en tiempo real y transmiten la información automáticamente al sistema central.

Este procedimiento suprime la necesidad de lecturas manuales y reduce considerablemente los errores en la facturación. Además, posibilita la detección de irregularidades, cortes o fallas de manera inmediata, lo que optimiza tanto la operación del servicio como la experiencia del usuario.

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Fin de los cálculos estimados: así cambiará tu recibo de luz

Por otro lado, el sistema contribuirá a erradicar prácticas irregulares, tales como conexiones ilegales o manipulaciones, que perjudican tanto a la red como a los costos generales del servicio.

Asimismo, se anticipa una mayor transparencia, dado que cada periodo de consumo podrá ser examinado con mayor detenimiento. Esto no solo permitirá una comprensión más clara del gasto eléctrico, sino que además promoverá un uso más eficiente de la energía en los hogares.

Uno de los beneficios más relevantes para los usuarios radicará en la precisión en el cobro . Gracias a los nuevos medidores, el consumo será registrado de manera exacta, evitando estimaciones que con frecuencia generaban incertidumbres o reclamos.

Visitas obligatorias: así será el operativo en cada hogar

Según lo informado, el procedimiento se llevará a cabo de manera ágil y sin costo alguno para los usuarios. No obstante, dado que se trata de un programa oficial, la instalación será obligatoria en los hogares que formen parte del plan de actualización.

Durante la visita, el personal autorizado se identificará y explicará el procedimiento a seguir, procediendo a realizar el cambio del equipo. Este proceso contempla la retirada del medidor antiguo, la instalación del nuevo dispositivo y la verificación de su correcto funcionamiento.

El reemplazo de medidores de luz se llevará a cabo mediante un despliegue territorial que estará organizado por zonas. Las cuadrillas de la CFE acudirán directamente a los domicilios, eliminando la necesidad de que los usuarios realicen un trámite previo.