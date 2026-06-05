En esta noticia Samsung y la IA

Samsung Electronics México y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) firmaron una alianza para fortalecer la empleabilidad de estudiantes universitarios mediante certificaciones en inteligencia artificial y habilidades blandas, como parte de la evolución de Samsung Innovation Campus.

A partir de la edición 2026 del programa, los participantes podrán obtener dos microcredenciales avaladas por Ceneval, una en inteligencia artificial y otra en competencias transversales como liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo.

La iniciativa forma parte de la estrategia de responsabilidad social de Samsung enfocada en educación y desarrollo de talento en universidades públicas, con el objetivo de acercar a los jóvenes a las habilidades más demandadas por el mercado laboral.

“El objetivo de Samsung Innovation Campus es la empleabilidad”, explicó Lorena de Lima, Gerente Senior de Responsabilidad Social de Samsung Electronics México.

Detalló que el programa busca cerrar la brecha entre la formación académica y las necesidades de las empresas.

Desde su llegada a México en 2021, Samsung Innovation Campus ha beneficiado a más de 1,500 estudiantes y para 2026 prevé ampliar su alcance a 400 participantes, frente a los 350 de las ediciones recientes.

Samsung y la IA

El programa está enfocado actualmente en inteligencia artificial, una decisión que Samsung tomó tras consultar a empresas sobre las habilidades técnicas más demandadas en los procesos de contratación. Además de conocimientos especializados, la compañía incorporó formación en habilidades blandas para fortalecer el perfil profesional de los participantes.

De acuerdo con De Lima, la nueva edición incluirá alrededor de 170 horas de capacitación, frente a las 150 horas actuales, debido a una actualización de contenidos para incorporar los avances más recientes en inteligencia artificial generativa.

Samsung mide el impacto del programa mediante el seguimiento de los egresados tres y seis meses después de concluir su formación. De acuerdo con datos de la compañía, 27% de los participantes de la generación anterior consiguió un nuevo empleo o una promoción laboral tras completar el curso.

Actualmente, Samsung Innovation Campus tiene presencia en 21 estados del país y la empresa busca ampliar su cobertura territorial en los próximos años, aunque reconoce que las limitaciones de conectividad en algunas regiones siguen siendo un desafío para extender el programa.

De cara al futuro, Samsung prevé mantener una actualización constante de los contenidos de formación para responder a los cambios en la demanda laboral. La gerente de Responsabilidad Social de la empresa expuso que, aunque hoy la prioridad es la inteligencia artificial, el programa podría evolucionar hacia otras áreas tecnológicas conforme cambien las necesidades del mercado.