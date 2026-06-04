La marca de sneakers y ropa, PANAM (cuyo nombre proviene del acrónimo producto auténtico nacional mexicano) está lanzando una colección de tenis y ropa alusiva a la mexicanidad en el contexto del Mundial FIFA 2026.

La colección llamada Puro mexa consta de 8 modelos de playeras, 2 sudaderas, 3 modelos de tenis, un set completo de ropa para mujer y un par de bolsas. Todo diseñado con base en las medidas de los cuerpos mexicanos, un diferenciador ante las colecciones diseñadas por marcas internacionales como Adidas, patrocinador oficial de la Selección Mexicana o Nike.

Paola Reglín, directora general de comunicación y marketing de PANAM, compartió que la colección fue posible gracias a Colectiva en pro de la moda, una comunidad de diseñadores que surgió en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Uno de los tres modelos de tenis que hacen parte de la colección Puro mexa

Reglín dijo a El Cronista que se confeccionaron 10,000 piezas de esta colección. La marca mexicana se ha mantenido vigente entre las nuevas generaciones gracias a sus colecciones especiales, muchas de ellas colaboraciones con marcas nacionales, como Totis o Dr. Simi.

El objetivo de la colección es celebrar lo mexicano en un entorno de fiesta mundialista, pero busca ser una colección atemporal que destaque elementos de la cultura mexicana en los diseños.

La colección Puro mexa compite indirectamente con la línea Colección Oficial México Mundial 2026 de la marca Adidas, que incluye sus tres uniformes (local, visitante y alternativo), así como balones, gorras, mochilas y playeras conmemorativas.

Aunque podría competir más directamente con la línea de la misma marca en colaboración con la marca de diseño mexicana Someone Somewhere, confirmada por seis modelos intervenidos por 150 artesanas bordadoras de Naupan, en la sierra norte de Puebla, ya que esta colección también busca destacar lo tradicional mexicano, exaltando los bordados que caracterizan las prendas mexicanas del sureste del país.

Reglín aseguró que Panam compite en el mercado no sólo con diseños atractivos para los consumidores, sino con precios más accesibles que lo que ofrecen las trasnacionales.