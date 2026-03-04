En medio de rumores sobre supuestas nuevas medidas fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el tema de los depósitos en efectivo volvió a generar inquietud entre miles de contribuyentes en México. El centro del debate recae, principalmente, en la vigilancia sobre los movimientos bancarios. Ante este escenario, la autoridad fiscal emitió una precisión que redefine el alcance de estos controles y marca un límite clave que todos deberían conocer para evitar revisiones innecesarias. Los bancos deben reportar al SAT cuando una persona acumula más de 15,000 pesos en depósitos en efectivo en un mismo mes y en la misma institución. Si el total mensual es menor, no se genera aviso automático. No existe un nuevo impuesto por usar efectivo: el gravamen a depósitos fue eliminado en 2013. El límite de 15,000 pesos es solo un umbral de reporte, no un tope legal para depositar; se puede ingresar más dinero, pero el banco deberá informarlo a la autoridad fiscal. Superar los 15,000 pesos mensuales en efectivo no genera una multa automática. Sin embargo, si los depósitos no coinciden con los ingresos declarados, el organismo tributario puede detectar una discrepancia fiscal. Esta situación ocurre cuando los gastos o depósitos superan lo reportado ante la autoridad, lo que puede derivar en una solicitud de información para comprobar el origen del dinero. Si el contribuyente demuestra que los recursos son lícitos —como ventas, préstamos o pagos facturados— no habría sanción; el riesgo aparece cuando no existe respaldo documental.