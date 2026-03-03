Marzo llega con grandes noticias para los pensionados de México. Aquellos ciudadanos que se hayan registrado para recibir la Pensión Bienestar, recibirán el dinero correspondiente durante el transcurso del corriente mes. En la lista de habitantes que tienen la posibilidad de acceder a este apoyo financiero, se destacan las personas con discapacidad. A todas ellas, la administración de Claudia Sheinbaum les asignará un depósito en el transcurso de las próximas semanas. Sin embargo, el calendario que difundió el Gobierno Nacional a través de las cuentas oficiales de sus distintas dependencias, como el Banco del Bienestar, vaticina que en abril no se llevarán a cabo transferencias, por lo que los beneficiarios podrían ver en cero sus cuentas bancarias. La Pensión Bienestar integra la lista de Programas del Bienestar que asigna el Gobierno mexicano a los sectores de la población más vulnerables. Entre ellos se encuentran las personas con discapacidad, a quienes la administración de Claudia Sheinbaum asigna un monto de dinero bimestral si reúnen todas las condiciones establecidas. Para acceder a este ingreso, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos, tales como: El Gobierno mexicano permite que todos los ciudadanos registrados en la Pensión Bienestar por discapacidad, puedan acceder a un total de 3,300 pesos bimestrales. Los depósitos que entregará el Banco del Bienestar entre el 2 y el 26 de marzo, corresponden al segundo bimestre del año. Debido a que estos se llevarán a cabo en el transcurso de marzo, durante abril no se realizarán transferencias. Sin embargo, una vez que culmine la dispersión de marzo, los beneficiarios de este programa social volverán a ver acreditado su dinero en mayo.