En esta noticia Nemak con nuevos objetivos

Nemak, el gigante regiomontano especializado en el diseño y manufactura de componentes complejos de aluminio para la industria automotriz, regresará a la Bolsa Mexicana de Valores en las próximas semanas donde buscará recursos frescos, de acuerdo con un prospecto de colocación.

El documento, publicado en el sitio web de la plaza bursátil, explica que la emisora va por hasta MXN$8,000 millones a través de dos emisiones. Ambos bonos se encuentran bajo el amparo de un programa por hasta MXN$10,000 millones.

Los documentos, entregados a la BMV, aún no detallan el destino de los recursos que busca Nemak en el mercado local; no obstante, toman como referencia que será el próximo 10 de julio que la emisora emita los bonos en el centro bursátil.

Por otro lado, BBVA, Scotia, Santander y Monex fungen como sus intermediarios colocadores; en tanto que Monex aparece como su representante común.

Nemak con nuevos objetivos

Al cierre del primer trimestre de 2026, Nemak reportó un incremento de 15.3% en los ingresos para cifrar los u$s1,398 millones, al tiempo que logró un crecimiento en la utilidad neta al pasar de una pérdida de u$s16.9 millones a u$s20.5 millones, según datos del reporte financiero.

De acuerdo con Hervé Paul, nuevo CEO de la empresa, el impulso en los ingresos provino principalmente en Europa tras la adquisición de Georg Fischer Casting Solutions, misma que se hizo efectiva el 1 de febrero.

Además, detalló que continúan enfocados en una sólida cartera de proyectos que representa aproximadamente u$s1,900 millones en ingresos anuales, “con oportunidades potenciales en segmentos clave”, dijo ante analistas.