Aprobado el embargo de cuentas bancarias: irán contra los jubilados que no cumplan con este requisito.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, alertó sobre los riesgos de incurrir en una discrepancia fiscal, una situación que ocurre cuando los gastos de una persona superan los ingresos que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT.

A través de una campaña informativa, el organismo recordó que las autoridades fiscales pueden revisar diversos movimientos financieros para determinar si existen ingresos no declarados. En estos casos, el contribuyente deberá demostrar el origen de los recursos utilizados para realizar gastos, compras o pagos.

Los movimientos que podrían llamar la atención del SAT por discrepancia fiscal

De acuerdo con PRODECON, uno de los principales focos de revisión surge cuando los gastos registrados con tarjetas bancarias son mayores a los ingresos declarados ante el SAT.

En una de sus publicaciones, el organismo advierte textualmente: “Si los gastos registrados con tu tarjeta son mayores a tus ingresos declarados, el SAT podría considerar que tienes ingresos no reportados ”.

La discrepancia fiscal puede derivarse de distintos movimientos financieros que reflejen una capacidad de gasto superior a la reportada por el contribuyente. Entre las operaciones que podrían ser consideradas por la autoridad fiscal destacan:

Compras realizadas con tarjetas de crédito o débito .

Gastos personales que excedan los ingresos declarados.

Depósitos o recursos utilizados cuyo origen no pueda acreditarse.

Movimientos bancarios que evidencien una capacidad económica mayor a la reportada.

Operaciones financieras realizadas por terceros utilizando tarjetas o cuentas del contribuyente.

imagen ilustrativa ChatGPT

PRODECON: embargos y multas por no cumplir la norma

PRODECON también advirtió sobre las consecuencias de esta situación. Según la institución, “esto puede generar impuestos, multas, recargos e incluso embargos”.

Por otro lado, recordó que si una persona no puede justificar el origen de los recursos utilizados, la autoridad fiscal podría presumir la existencia de ingresos omitidos.

En su mensaje en redes sociales señaló que las sanciones pueden ir del 55% al 75% del impuesto omitido y que, en determinados casos, la conducta incluso puede llegar a equipararse con un supuesto de defraudación fiscal. Por ello, recomendó “no prestar tu tarjeta”, “gastar conforme a tu capacidad de pago” y “revisar y atender tus notificaciones fiscales” para evitar problemas con el SAT.