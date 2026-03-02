En medio de dudas sobre el futuro de los programas sociales, el Gobierno de México confirmó que la Pensión del Bienestar para adultos mayores no solo continuará, sino que ampliará su cobertura en los próximos años. La aclaración se dio junto con el anuncio de una expansión histórica del padrón. Según lo informado oficialmente, el objetivo es fortalecer el alcance del programa hasta llegar a 14 millones de beneficiarios al cierre de 2026, consolidando su carácter prioritario dentro de la política social federal. El Gobierno adelantó que la cobertura de la Pensión del Bienestar crecerá de manera progresiva hasta alcanzar los 14 millones de adultos mayores en 2026. Esta cifra representa uno de los niveles más altos desde la creación del programa. La ampliación responde al compromiso de garantizar el apoyo económico a todas las personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos establecidos. La meta es sostener un esquema prácticamente universal en ese rango de edad. Con este crecimiento, el programa reforzará su presencia en todo el territorio nacional, incluyendo comunidades donde el acceso a apoyos sociales era más limitado. El cambio principal no implica una reducción ni cancelación, sino una expansión del padrón de beneficiarios. Las autoridades aclararon que el fortalecimiento del programa forma parte de la estrategia social hacia 2026. La ampliación estará vinculada al incremento natural de la población que cumple 65 años y a la incorporación continua de nuevos registros. Esto permitirá que más adultos mayores accedan al apoyo bimestral. Además, el anuncio reafirma la continuidad presupuestal del programa dentro de las prioridades del Gobierno federal, consolidándolo como un eje central de la política de bienestar. El crecimiento proyectado permitirá que millones de adultos mayores accedan a un ingreso directo respaldado por el Estado, clave para cubrir gastos básicos. La ampliación refuerza la estructura del programa y garantiza la continuidad en la dispersión de pagos. Lejos de un recorte, el anuncio confirma una etapa de expansión con cobertura histórica hacia 2026.