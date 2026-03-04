Durante marzo, un nuevo documento comenzará a ocupar el centro de la escena para millones de personas en la República Mexicana. El anuncio ya es oficial y pone el foco en un trámite que deberán realizar los jubilados y el resto de la población. El Gobierno confirmó que el registro para obtener la nueva Credencial Nacional de Salud iniciará el 2 de marzo de 2026, bajo un esquema escalonado por entidad y por letra inicial del apellido. La medida abarcará a niños, jóvenes, adultos y también jubilados. El proceso estará coordinado por módulos especiales que se desplegarán en todo el territorio nacional. La organización quedará a cargo de la Secretaría del Bienestar, según informó su titular, Ariadna Montiel Reyes. La nueva tarjeta de salud exigirá un registro presencial. Para ello, será indispensable presentar documentación específica según la edad del solicitante. En el caso de mayores de edad, incluidos jubilados, deberán llevar: Para menores de edad, los requisitos cambian: Las autoridades aclararon que, si un padre o madre realiza primero su trámite, podrá registrar a su hijo el mismo día, incluso si la letra inicial del menor no coincide con el calendario asignado. El registro de la nueva tarjeta de salud se realizará en módulos similares a los operativos de programas sociales. Allí se revisarán documentos, se firmará una carta de consentimiento y se capturarán datos biométricos como fotografía y huellas. Posteriormente, el solicitante recibirá una notificación telefónica o mensaje del 079 para recoger la credencial impresa, aproximadamente seis semanas después. Con la versión física, también podrá descargarse el formato digital mediante la App MX. De acuerdo con lo informado por el subsecretario Eduardo Clark, la credencial garantizará el acceso gratuito a servicios de salud en el país. Permitirá identificar la clínica asignada por domicilio y facilitará la atención en emergencias. El documento incluirá dos códigos QR, datos sobre afiliación institucional (como Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), tipo de sangre y condición de donador de órganos, fortaleciendo el esquema de atención universal.