El tercer mes del año arrancó con novedades importantes en el calendario oficial, especialmente en lo que respecta a días de descanso obligatorio para los habitantes de la República Mexicana. Según consigna la Gobierno Nacional, un amplio sector de la población podrá beneficiarse de dos megapuentes en las próximas semanas, lo que permitirá disfrutar de varios días consecutivos sin actividades laborales. Ante este contexto, la Administración de Claudia Sheinbaum mantiene actualizados los comunicados y fechas importantes que deben tener presentes los ciudadanos del país, y aconseja mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de las distintas entidades gubernamentales. El calendario que difundió la Secretaría de Educación Pública (SEP) del territorio azteca mantiene fijadas dos fechas importantes durante el mes de marzo: una de ellas alcanza a toda la población, mientras que la otra contempla únicamente a la comunidad estudiantil. La primera fecha que los ciudadanos del territorio azteca deberán marcar en sus agendas es el lunes 16 de marzo, que en 2026 se encuentra considerado como feriado oficial por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Aunque la fecha histórica es el 21 de marzo, el descanso se traslada al lunes para formar puente turístico. Este ajuste está contemplado por el Gobierno de México para toda la población y se alinea con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De esta manera, los días 14, 15 y 16 de marzo conforman un fin de semana largo para estudiantes de educación básica. El cierre total de escuelas incluye preescolar, primaria y secundaria en todo el país. La suspensión es general y obligatoria para los planteles incorporados al sistema educativo nacional. Además, el viernes 27 de marzo se encuentra fijado en el calendario como un día sin clases por la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas sesiones se llevan a cabo el último viernes de cada mes y están destinadas a que docentes y directivos realicen trabajos de planeación, evaluación y análisis del avance académico de los estudiantes. Por esa razón, el alumnado no debe acudir a las aulas. Tras el Consejo Técnico Escolar (CTE) del 27 de marzo, comenzarán formalmente las vacaciones de Semana Santa 2026 el lunes 30 de marzo. De acuerdo con el calendario de la SEP, el regreso a clases será el lunes 13 de abril. En el calendario litúrgico católico, el Jueves Santo caerá el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Estas fechas continúan estructurando el calendario escolar 2026 y marcan pausas clave para estudiantes y trabajadores. El cierre de escuelas del lunes 16 de marzo es oficial y aplica en todo el país para educación básica.