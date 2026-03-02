El Banco del Bienestar se prepara para llevar a cabo una de las transferencias más importantes para los jubilados de la República Mexicana: las de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. La entidad bancaria que se encarga de depositar los recursos de las distintas asistencias sociales que entrega el Gobierno de México mantiene las expectativas altas de los beneficiarios ante la inminente publicación del calendario de pagos con las fechas asignadas para cada uno de ellos. La Pensión Bienestar integra la lista de Programas del Bienestar que otorga la Administración de Claudia Sheinbaum a los sectores de la población más vulnerables. Entre ellos, figuran los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad y los niños y niñas hijos de madres trabajadoras, quienes cuentan con la posibilidad de acceder a un monto de dinero bimestral si cumplen con todos los requisitos. En este sentido, los depósitos que llegarán durante el corriente mes se harán efectivos en todas las cuentas bancarias de los aspirantes que reúnan las siguientes condiciones: Al igual que los requisitos establecidos por la Secretaría del Bienestar, los montos de dinero que se entregan para los beneficiarios difieren según la categoría a la cual se encuentren inscritos: Los adultos mayores se encuentran a la expectativa de conocer en qué fecha de marzo cobrarán la Pensión Bienestar. Al momento, no se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos. Sin embargo, se espera que las entidades gubernamentales comuniquen en los próximos días información respecto a los depósitos que se realizarán durante el corriente mes.