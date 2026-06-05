El peso mexicano se depreció la jornada del viernes en el mercado de divisas tras el fortalecimiento generalizado del dólar luego de darse a conocer que el empleo al cierre de mayo resultó mejor al esperado.

La moneda local retrocedió 1.25% para cotizar en 17.4921 pesos por unidad (Ciudad de México 13:03 horas). A lo largo de la sesión registró un máximo de 17.5397 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“El tipo de cambio rompió con fuerza la resistencia de 17.40 pesos por dólar, evidencia de que las presiones al alza sobre el tipo de cambio persisten”, mencionaron analistas de Banco Base en un reporte.

Explicaron que la última vez que el tipo de cambio perforó el nivel de 17.40 pesos por dólar fue del 29 de abril al 5 de mayo, tocando un máximo de 17.5842 pesos por dólar.

El retroceso en el peso mexicano fue resultado de un alza en el índice dólar, ponderador que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de divisas de países emergentes, en 0.65% para ubicarse en los 100.06 puntos.

De acuerdo con James Salazar, subdirector de Análisis Económico y Financiero en Kapital Grupo Financiero, es resultado del dato de empleo mejor al esperado. La mañana del 5 de junio, se dio a conocer que la nómina no agrícola en EE.UU. reportó 172,000 empleos, frente a los 115,000 del mes previo; además fue superior a los estimados por los analistas de 88,000 trabajadores, de acuerdo con datos del Buró de Estadísticas Laborales estadounidense.

“Salió muy bueno”, dijo el estratega.

Sin embargo, el optimismo del mercado se debió a un elemento más allá. Salazar expuso que, con este dato, las expectativas se que la Reserva Federal de EE.UU. incrementara tasas en los próximos meses, se elevaron.

De acuerdo con la herramienta del FedWatch, las apuestas respecto a incrementar el referencial estadounidense comenzaron a moverse desde septiembre; anteriormente, el mercado esperaba movimientos en el referencial hasta enero de 2027.

“El mercado está apostando que pueden haber dos alzas. Esta expectativa generó ajustes en los rendimientos de los bonos soberanos, subidas) y un reajuste en los portafolios”, explicó. “Generalmente cuando suben los bonos, le pega a los commodities como el oro, ya que no da un rendimiento, se vuelve menos atractivo y favorece al dólar”.

En lo que va del año, el tipo de cambio acumula una depreciación del peso mexicano de 2.80% frente al dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La expectativa de que las tasas reviertan la tendencia de dovish a hawkish, sumadas a la incertidumbre respecto a la situación en Medio Oriente, generó en paralelo una toma de utilidades en los principales índices bursátiles.

Particularmente en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) cayó 1.85% donde Industrias Peñoles (PE&OLES) descendió 6.7%, seguida de Volaris (VOLAR) -4.89% y Grupo México (GMEXICO) 4.01%, según datos de la plaza bursátil local.