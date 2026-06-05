La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.54 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 5 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.57% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.43 pesos.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una leve caída en la última semana (-0.31%) y un descenso más pronunciado en el último año (-6.97%), indicando una tendencia bajista reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense encadenó cinco alzas, luego sufrió cuatro bajas y cerró con una nueva alza, dejando un saldo neto levemente positivo pese a la corrección intermedia.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 5.04 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 7.52 %.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con 1 siendo un dato de 3. Esto indica que la moneda ha estado fortaleciendo su posición en el mercado en comparación con los días anteriores. Los inversores parecen tener confianza en la economía canadiense, impulsando la demanda por la moneda.

A pesar de la tendencia positiva observada hoy, es importante monitorear cualquier influencia externa que pueda alterar este comportamiento en los próximos días.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.