El Gobierno de la Ciudad de México, por medio del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO), lanzó una convocatoria para brindar un apoyo económico de hasta 25,000 pesos a personas emprendedoras interesadas en iniciar o fortalecer su negocio. El recurso forma parte del programa IKAL, un esquema de Capital Semilla que busca impulsar proyectos productivos sin generar endeudamiento, ya que el monto otorgado no se reembolsa. Se trata de un apoyo único dirigido a quienes no hayan sido beneficiarios previamente de este programa. Conoce en qué consiste este programa social y qué se necesaria para solicitarlo. Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: El trámite debe realizarse de manera presencial en los Módulos de Atención u Oficinas Centrales del FONDESO en la Ciudad de México. Las ubicaciones pueden consultarse en su página oficial. Las personas seleccionadas deberán firmar un documento legal que formaliza la entrega del apoyo económico y establece las condiciones para su uso y comprobación. La dependencia informó que el apoyo del programa IKAL puede entregarse en uno o en dos pagos, dependiendo de las características y necesidades del proyecto. No obstante, las personas beneficiarias deberán cumplir con ciertas obligaciones. Entre ellas, destinar los recursos exclusivamente al desarrollo de la idea o negocio, así como a la adquisición de insumos, infraestructura o materiales necesarios para llevar a cabo el emprendimiento. Asimismo, deberán apegarse al plan de trabajo presentado, cumplir con los indicadores de resultados establecidos y aceptar los procesos de seguimiento y supervisión que determine el FONDESO.