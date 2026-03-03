La presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, dieron a conocer de forma reciente el calendario de pagos correspondiente al bimestre marzo - abril exclusivo para cinco grupos sociales claves que reciben estos apoyos. El Calendario de pagos para el bimestre de marzo-abril del 2026 tuvo apertura ayer lunes 2 de marzo iniciando con los apellidos que comienzan con la letra A y finalizará el jueves 26 de marzo con los apellidos que inician con las letras W,X,Y y Z. “Más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios recibirán una inversión social de 104,695.5 mmdp a través de la Tarjeta Bienestar, de acuerdo con la primera letra de su apellido”, indicó Ariadna Montiel Reyes en su anuncio oficial. Solo las personas que hagan parte de estos grupos beneficiados, podrán cobrar el dinero que entrega la Secretaría de Bien estar del Gobierno de México por medio del Banco del Bienestar en este mes, en ese sentido, quienes hayan sido aprobados y aceptados en Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión Discapacidad, Madres Trabajadores y Sembrando Vida, y que su adhesión al programa no haya sido cancelada, van a poder cobrar su pensión. A: Lunes 2 de marzo B: Martes 3 de marzo C: Miércoles 4 y Jueves 5 de marzo D, E, F: Viernes 6 de marzo G: Lunes 9 y Martes 10 de marzo H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo L: Jueves 12 de marzo M: Viernes 13 y Martes 17 de marzo N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo P, Q: Jueves 19 de marzo R: Viernes 20 y Lunes 23 de marzo S: Martes 24 de marzo T, U, V: Miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo “En el Banco Del Bienestar, su dinero está seguro, siempre disponible y no les cobra comisión”, reiteró el banco. Es importante remarcar que el pago de este dinero se hará de forma exclusiva de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de beneficiario.