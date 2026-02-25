La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán tres días de descanso obligatorio, dada la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) que se llevará a cabo en febrero. Por este motivo, las clases estará suspendidas a nivel nacional el último viernes de mes. Desde el organismo dieron a conocer las fechas en las que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes. Las actividades académicas quedarán suspendidas, según lo determina el calendario oficial. Conoce los detalles de esta medida y aprovecha el próximo fin de semana largo en México. Ten en cuenta que la disposición es de carácter nacional, por lo que no habrá modificaciones en los estados. El calendario escolar de la SEP marca que habrá tres días sin actividades escolares: del viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo. Sin embargo, el único día inhábil oficial será el viernes 27, ya que los sábados y domingos no hay clases de manera regular. Esto dará un puente vacacional para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Se trata de una reunión periódica que se hace en las escuelas de educación básica y en la que participan directivos, docentes y personal de apoyo. Su propósito es: Las decisiones que se toman en el CTE son clave para la gestión de cada plantel, además de fomentar el trabajo colaborativo y la actualización profesional del personal docente. Las autoridades educativas informaron, para este año, el periodo vacacional de Semana Santa iniciará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril. No obstante, en marzo también habrá CTE el viernes 27, por lo que ese día tampoco habrá clases. De esta manera, el receso comenzará desde el viernes 27 de marzo y se extenderá hasta el viernes 10 de abril para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.