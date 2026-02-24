El calendario escolar mantiene fijada una fecha de descanso obligatorio para algunos habitantes de la República Mexicana, que podrán disfrutar de un fin de semana largo el último viernes de febrero. Se trata de una jornada clave en el ámbito académico y aplicará para millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país, lo que en la práctica se traducirá en 3 días completos sin actividades antes del comienzo de marzo. Aunque no se trata de un feriado extraordinario, la suspensión está oficialmente contemplada en el ciclo escolar 2025-2026 y forma parte de la organización académica mensual. La decisión impacta tanto a escuelas públicas como a planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional. Con este ajuste, febrero vuelve a interrumpir la continuidad de clases. El mes ya había registrado un puente a inicios de febrero y ahora suma otra fecha sin actividades escolares, reduciendo los días efectivos en el tramo final del bimestre. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en su calendario oficial que el viernes 27 de febrero no habrá clases en educación básica debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas sesiones se llevan a cabo el último viernes de cada mes y están destinadas a que docentes y directivos realicen trabajos de planeación, evaluación y análisis del avance académico de los estudiantes. Por esa razón, el alumnado no debe acudir a las aulas. La suspensión aplica en todo el territorio nacional y es obligatoria para escuelas públicas y privadas incorporadas. Al combinarse con sábado y domingo, se configura formalmente un fin de semana largo de 3 días, lo que modifica la dinámica habitual de cierre de mes. El calendario del ciclo escolar 2025-2026 contempla dos suspensiones durante febrero, mes que corresponde al sexto periodo de actividades académicas del año lectivo. La primera correspondió al lunes 2 de febrero, jornada en la que no se dictaron clases por la conmemoración de la Promulgación de la Constitución (fecha recorrida del 5 de febrero). El descanso del 2 de febrero formó parte de un puente que permitió cuatro días consecutivos sin actividades al combinarse con el fin de semana previo. Posteriormente, las clases se reanudaron el martes 3. Por otro lado, la segunda fecha programada sin clases será el viernes 27 de febrero, por la jornada del CTE. Estas fechas, junto con los descansos obligatorios establecidos por la SEP, continúan estructurando el calendario escolar y marcan momentos clave de pausa a lo largo de 2026.