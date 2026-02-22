El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es una nueva medida de seguridad que comenzó a implementarse en México desde octubre. Esto implica que los usuarios debieron establecer un monto máximo para las transferencias bancarias, lo que proporcionará un mayor control y reducirá el riesgo de fraudes. Desde el sector bancario se informa que los clientes que no configuren dicho monto tendrán un límite asignado por defecto. Esta medida afectará no solo a clientes individuales, sino también a comercios y trabajadores independientes que reciben pagos en línea. Conoce los detalles sobre el nuevo límite para transferencias y mantén tu economía actualizada. Se recomienda cumplir con las disposiciones financieras. La regulación establece que desde fines de 2025, las cuentas que no hayan configurado el MTU estarán sujetas a un límite automático de 1,500 UDIS (aproximadamente 12,800 pesos) por operación. No se impondrán sanciones económicas a aquellos que no habiliten esta función. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si se desea realizar una transferencia por un monto superior, la transacción podría ser rechazada o requerir un proceso adicional de autenticación. Si usted es cliente de Banorte, el proceso para activar el MTU y establecer el límite de las transferencias es un procedimiento sencillo que puede llevarse a cabo mediante la aplicación. A continuación, se presenta el procedimiento detallado: Conozca las fechas clave, en caso de utilizar la banca electrónica en México. En síntesis, desde 2026 esta medida ya es un requisito para cualquier tipo de transferencias bancarias. Los usuarios que lo utilicen podrán proteger su dinero y tener un mayor control sobre sus movimientos.