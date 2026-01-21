Donald Trump quiere “apropiarse” de un territorio de México con su nombre

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó con que aún está “a tiempo” de ponerle su nombre al golfo de México, rebautizado como ‘golfo de Estados Unidos’ a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

“Iba a llamarlo el golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo”, dijo en una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

Donald Trump quiere renombrar el Golfo de México por "Golfo de Trump". Rainer Lesniewski

El mandatario advirtió que no hablaba en serio a los periodistas reunidos en la abarrotada Sala de Prensa de la residencia ejecutiva. “Estoy bromeando, ¿saben?, cuando digo eso. No iba a llamarlo el golfo de Trump, porque mañana ya puedo ver los titulares: ‘Trump quería nombrarlo el golfo de Trump, pero fue rechazado por su equipo’”. “Mi gente no me contradice demasiado”, matizó.

Los motivos por qué Trump quiere apropiarse del Golfo de México

Durante su intervención ante la prensa, Trump defendió el rebautizo del accidente geográfico porque, según dijo, EE.UU. “tiene el 92% de la costa” del golfo, una afirmación incorrecta independientemente del cálculo que se emplee para establecer cuánta costa tiene cada uno de los muchos países que se sitúan en el golfo.

“Siempre me molestó. Diría que tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Hablan del 8%, pero nosotros tenemos el 92%, y yo me dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué es el golfo de México? Debería ser el golfo de Estados Unidos’”, agregó.

Trump logró renombrar el territorio

Trump hizo oficial el cambio de nombre con una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, en la que instruyó usar ‘Gulf of America’ o ‘golfo de Estados Unidos’ en los documentos federales.

El cambio fue recibido con opiniones divididas: su base lo celebró como una muestra más de la “superioridad estadounidense en la región”, mientras que suscitó rechazo entre varios países de América Latina, en especial de México, donde se sigue llamando por su nombre original.

Tras la actualización del registro oficial de topónimos de EE.UU., el servicio Google Maps fue el primero en adoptar la nueva denominación para usuarios dentro del país, seguido por Apple Maps y Bing.

Cuál fue la reacción de Claudia Sheinbaum

La disputa acerca del nombre oficial del Golfo de México entre Estados Unidos y México comenzó un año atrás, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que indica que el cambio de nombre se aplica solo en la plataforma continental estadounidense. Por entonces, la mandataria mexicana destacó en su conferencia de prensa que para el resto del mundo sigue siendo Golfo de México, un nombre que aparece en mapas desde el siglo XVII.

“El Golfo de México sigue siendo Golfo de México”, manifestó la gobernante de México en su conferencia matutina. “Es muy importante porque eso es lo que firmó, la plataforma continental de los Estados Unidos, entonces no especulemos más, esto es lo que está firmado por el presidente Trump”, remarcó.

Con información de EFE.