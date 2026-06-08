El presidente Yamandú Orsi dejó sin efecto el pedido que había realizado al Parlamento para ausentarse del país entre el 13 y el 18 de junio, con motivo del viaje que pensaba hacer a Miami (EEUU) para ver a la selección uruguaya.

Este lunes el mandatario envió una carta a la vicepresidenta Carolina Cosse en la que argumentó “razones de fuerza mayor” para dejar sin efecto el pedido al Senado para ausentarse del país por más de 48 horas, como lo establece el artículo 170 de la Constitución.

En pocos días el mandatario cambió de opinión. La semana pasada Orsi manifestó que viajaría a uno de los partidos de Uruguay, y luego se supo que sería al partido inaugural de la selección.

Pero este sábado 6 Orsi declaró en un programa deportivo que lo estaba reconsiderando y que prefería quedarse en el país para atender temas que le preocupan.

“Hoy me levanté (con eso) dándome vueltas en la cabeza y reconsiderando ir o no ir. Tengo la rendición de cuentas, un tema central en cualquier gobierno; tenemos la ley de competitividad, que es fundamental que pueda salir. Si yo no estoy acá en Uruguay cuando estas cosas se traten, no sé”, señaló en declaraciones a radio Carve Deportiva.

“Me estoy entrando a cuestionar, de verdad. Si vos me decís ahora, yo estoy más para no ir y para quedarme. Porque el país tiene mil dolores de cabeza que tenemos que resolver. Y hay dos leyes centrales que me tienen preocupado si yo no estoy. Estoy más para no ir ahora”, sostuvo.

“Estoy más por no ir, me disculpará Bielsa que no sé si me iba a poner un rato [risas]. A los jugadores les dije que me guardo para la final”, dijo en esa entrevista.

Finalmente, el presidente envió este lunes la carta a la vicepresidenta Carolina Cosse donde argumenta “razones de fuerza mayor” para dejar sin efecto el pedido al Senado para ausentarse del país por más de 48 horas.

El viaje de Orsi también incluía una visita al “Uruguay Day ”en Miami organizado por la Embajada de Uruguay en Estados Unidos.

El canciller Mario Lubetkin destacó que dos días después del partido de la selección con Arabia Saudita se hará el Uruguay Day en Miami para la promoción de productos uruguayos. “Ojalá que ganando seamos más potentes”, afirmó.